La ravennate Valentina Poggi racconta la danza e le arti in radio

“A volte i cambiamenti improvvisi hanno la portata di un terremoto. Nello stravolgimento c’è spazio per tutte le reazioni e il più delle volte prevale lo smarrimento. Se invece da sempre coltivi una passione che è diventata la tua identità, l’ urgenza di alimentarla ti costringe a reagire”. A dichiararlo Valentina Poggi, ravennate, unita alla danza fin da bambina. La chiusura delle Associazioni sportive dilettantistiche causa Covid, l’ha costretta a rinunciare, per mesi, alla sua professione di insegnante di danza classica ma l’incontro con lo staff di RSE Radio Web le ha fornito un’occasione nuova per continuare a divulgare l’amore per il balletto.

Nasce così, dalla collaborazione fra RSE Radio Web e Valentina Poggi un programma dedicato alla danza e ad altre forme artistiche che dialogano con la musa tersicorea. Non Solo Danza, questo è il titolo della trasmissione che dà voce a danzatori, coreografi, allievi, direttori di scuole di danza e a professionisti di cinema, fotografia e musica che osservano il movimento dal loro punto di vista. La conduttrice vorrebbe che l’ incontro con i suoi ospiti in radio diventasse l’occasione per raccontare, in modo semplice e comprensibile, anche per i non addetti ai lavori, chi sono gli artigiani della cultura e come hanno vissuto fino ad oggi per tener fede alle loro scelte professionali.

“Chi si occupa di bellezza svolge un ruolo sociale ed educativo fondamentale e merita di essere conosciuto” afferma Valentina Poggi, ricordando i riferimenti per seguire la trasmissione: “Il programma, il cui link è scaricabile tramite la pagina Facebook di RSE Radio Web ogni sabato pomeriggio, ha già ospitato Carla Rizzu in qualità di danzatrice e coreografa, Linda Ricci come danza educatore, Brenda Lenoci esperta di cinema, Matteo Spazzoli Coach sportivo e NastyDen noto esponente della cultura hip hop. Per chi volesse partecipare o fare domande è possibile scrivere a rsenonsolodanza@gmail.com