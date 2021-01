La befana con i burattini in diretta tra Comacchio e Ravenna

Giunge al termine l’ottava edizione de I Colori del Natale, la rassegna comacchiese di eventi diretta da Massimiliano Venturi. La programmazione è partita infatti domenica 13 dicembre, ed ha annoverato un totale di 10 appuntamenti, animati da 7 compagnie provenienti da tutta Italia. A fronte dello stop alle attività dello spettacolo dal vivo con pubblico in presenza, gli spettatori hanno accolto con entusiasmo l’invito ad assistere agli eventi sul web nelle differenti modalità proposte, facendo sempre riscontrare un alto numero di connessioni e visualizzazioni, gremendo così una platea virtuale che ha varcato i confini locali.

In questo solco si inserisce l’appuntamento conclusivo della rassegna, che per il pomeriggio della Befana proporrà un evento in rete tra Comacchio e Ravenna. Si partirà come da programma alle ore 16:30 in diretta streaming dalla Sala Polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio, dove i Burattini di Massimiliano Venturi presenteranno lo spettacolo Arriva la Befana. Una carellata di farse e situazioni divertenti animate da Sganapino e dagli altri eroi del teatrino, che saranno protagonisti di un lavoro recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere rigorosamente a suon di bastonate.

Alle 17:30 la diretta proseguirà dalle Artificerie Almagià di Ravenna, con il primo appuntamento dell’anno 2021 della stagione teatrale Le Arti della Marionetta, organizzata e diretta dal Teatro del Drago/ Famiglia d’Arte Monticelli di Ravenna. Mauro e Andrea Monticelli dell’omonima famiglia d’arte presenteranno dal vivo La mirabolante istoria di Fagiolino: uno spettacolo ispirato ai testi classici del repertorio tradizionale emiliano romagnolo, con azioni veloci ed un linguaggio caratterizzato da una comicità che sarà in grado di trasportare gli spettatori di tutte le età in una storia senza tempo. Non mancherà il lieto fine, con Fagiolino che riuscirà ad aver la meglio sui cattivi di turno, grazie anche all’aiuto di un ospite speciale: la Befana in carne, ossa e calze rotte.

Un appuntamento speciale dedicato al pubblico di tutte le età e una ghiotta occasione per gli amanti dei burattini, che potranno celebrare il termine delle festività con un ricco pomeriggio in compagnia degli eroi dalla testa di legno. Gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età e si svolgeranno in diretta streaming direttamente dalla Sala Polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio e a seguire dalle Artificerie Almagià di Ravenna. Per poter partecipare sarà sufficiente iscriversi alla web tv di Italia Festival al sito www.italiafestival.it. Il collegamento è gratuito.

Info:

www.comacchioateatro.it; +39 349 0807587

www.teatrodeldrago.it; +39 392 6664211

I Colori del Natale è un progetto di Massimiliano Venturi, realizzato per il Comune di Comacchio con il sostegno della Regione Emilia Romagna. La stagione teatrale Le Arti della Marionetta è diretta e organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli e si svolge in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, il MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.