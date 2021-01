Bottega Bertaccini di Faenza, prorogata la mostra “Piccolo formato”

Inaugurata il 12 dicembre dello scorso anno (una delle poche mostre visibili in Romagna in tempi di chiusure), e visto il buon riscontro di presenze e critica, la Bottega Bertaccini di Faenza ha deciso di prorogare fino al 27 febbraio la collettiva di pittura “Piccolo formato”, omaggio a Ermanno Forani che per più di vent’anni è stato l’animatore della galleria “Sala Forum” di fianco alla stazione delle corriere a Faenza.

Nei consueti orari di apertura della libreria, e con le misure di sicurezza necessarie (accesso consentito a tre persone alla volta, indossando la mascherina), la mostra ospita i lavori dei 22 artisti che abbiamo invitato: Daniella Bellardi, Umberto Boschi, Carlo Capelli, Cristian Casadei, Luca Casadio, Mirco Denicolò, Gabriella Di Bona, Giorgio Drioli, Roberto Fabbri, Graziella Giunchedi, Alfonso Leoni (1941-1980), Isacco Marescotti, Maurizio Mengolini, Maria Angela Montanari, Enrico Mulazzani, Delio Piccioni, Bruno Retini, Maurizio Rogai, Martina Rotella, Erika Samorì, Valeria Tambini, Raffaele Tassinari.

È disponibile in galleria un piccolo catalogo con le riproduzioni delle opere in mostra e con gli scritti di Patrizia Capitanio e Renzo Bertaccini.