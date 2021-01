Da 5 festival emiliano-romagnoli nasce ShortEr Emilia Romagna Film Festival Net

Nonostante l’attuale situazione pandemica non permetta ancora loro di avere certezze sulle modalità con le quali potranno svolgere le proprie manifestazioni, cinque festival emiliano-romagnoli decidono di continuare a guardare avanti, dando vita ad un nuovo network, SHORTer – Emilia Romagna Film Festival Net, grazie al quale consolidare forme di collaborazione ed attuare nuovi progetti per la promozione cinematografica.

Nelle intenzioni dei festival fondatori Concorto Film Festival, Reggio Film Festival, Ravenna Nightmare Film Fest, Sedicicorto Forlì International Film Festival e YoungAbout Film Festival, SHORTer vuole essere “una rete di operatori culturali impegnati nella promozione cinematografica ed audiovisiva della Regione Emilia-Romagna. Con un iniziale focus che guarda alla prolifica produzione di cortometraggi in Regione, SHORTer si prefigge di promuovere o favorire la partecipazione dei propri partecipanti ad eventi che possano contribuire a migliorare la visibilità delle singole manifestazioni annuali, delle opere cinematografiche regionali e a sensibilizzare sull’importanza del settore cinema e audiovisivo, senza preclusione di formato, di categoria e di genere o di comparto”.

Il network è nato, in modo spontaneo e rafforzato dalle storiche collaborazioni che già esistevano tra i cinque festival emiliano-romagnoli, in funzione della volontà di “consolidare una delegazione regionale di festival cinematografici che potesse fare rete e promozione cinematografica anche all’interno di festival e mercati internazionali”.

È per questo che SHORTer comunica anche “la propria partecipazione, sotto il nome congiunto del network al prestigioso Clermont-Ferrand Short Film Market, che si svolgerà, in modalità online (presso apposita piattaforma), dall’1 al 5 febbraio. Il Market, come sempre, sarà in concomitanza con la 43esima edizione del Clermont-Ferrand Short Film Festival, il più grande evento internazionale dedicato al cortometraggio e appuntamento più importante per il circuito del settore. Sarà quella la prima occasione in cui i cinque festival si presenteranno insieme ad eventuali partner e collaboratori internazionali per promuovere i loro singoli eventi, oltre a coinvolgere rappresentanti delle istituzioni regionali così come del sistema produttivo e distributivo. Inoltre, SHORTer sosterrà alcuni cortometraggi prodotti o realizzati da autori emiliano-romagnoli, presenti nella videolibrary annuale del Clermont-Ferrand Short Film Market che avranno, in questo modo, anche il sostegno alla promozione”.

É già stato fissato, per la giornata del 3 febbraio 2021, un appuntamento virtuale, in cui sarà ufficialmente presentato anche alla stampa il nuovo network, le realtà che lo compongono e gli autori che verranno sostenuti durante questa importante occasione di promozione internazionale per i propri cortometraggi.

Ancora in fase di definizione, invece, le partecipazioni ad altri mercati internazionali e nazionali, così come la promozione di alcuni eventi ad hoc targati SHORTer nel corso del 2021. “Allo scopo di rendere questo nuovo network sempre più rappresentativo della ricca offerta cinematografica regionale, nei prossimi giorni gli altri festival cinematografici dell’Emilia Romagna verranno direttamente contattati per entrare a far parte del gruppo. I festival fondatori sperano, infatti, che già nelle prossime settimane altri vorranno aderire rendendo ancor più vivo il progetto e partecipando attivamente alla definizione di nuove iniziative comuni” spiegano da ShortEr.