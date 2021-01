Massa Lombarda aderisce alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che ricorre il 17 gennaio

Il Comune di Massa Lombarda risponde all’appello dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e aderisce alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che ricorre il 17 gennaio. Per l’occasione l’Amministrazione comunale propone un evento speciale dedicato proprio al dialetto. Domenica 17 gennaio sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini sarà pubblicato un video inedito dell’evento interamente dedicato al dialetto, andato in scena la scorsa estate al Piccolo Festival della Narrazione. In questa occasione i cittadini potranno così rivivere la lettura, a cura della massese Luisa Galanti, delle poesie di Raffaello Baldini, poeta dialettale romagnolo del Novecento. Nella stessa giornata, sempre sulla pagina Facebook, sarà inoltre pubblicata una vetrina dedicata alle opere di Raffaello Baldini.