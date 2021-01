Approvato nuovo Programma regionale per cinema e audiovisivo, consigliera Rontini: “Strumento importante per ripresa del settore”

La consigliera regionale Manuela Rontini informa che è stato approvato il nuovo Programma regionale per il #cinema e l’audiovisivo, che avrà a disposizione le stesse risorse del triennio precedente.

“Sono diverse le produzioni girate in Emilia-Romagna e sostenute dalla nostra Film Commission” afferma Rontini tramite post Facebook, scendendo nei particolari: “Esse hanno ottenuto importanti riconoscimenti di critica e pubblico:

penso a “Diabolik” dei Fratelli Maletti, “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti (valso l’Orso d’argento ad Elio Germano per la miglior interpretazione maschile), “Mio fratello rincorre i dinosauri” e “Il Caso Pantani”, dell’amico “Domenico Ciolfi”; ma anche alla serie “Coliandro” per la Rai e a “Summertime” per la piattaforma Netflix.

Uno strumento che arriva in un momento particolarmente importante e che ci fa ben sperare per la ripresa del settore, dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. È il motivo per cui, con una risoluzione, abbiamo impegnato la Giunta a prevedere adeguati ristori per i gestori delle #salecinematografiche tradizionali”.