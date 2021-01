Cervia. Il progetto della macchina del tempo di “Incontri Impossibili” selezionato da Incredibol!

L’immaginifica macchina del tempo di “Incontri Impossibili” (il percorso di formazione a distanza nel quale le classi possono incontrare personaggi incredibili, da Dante Alighieri a Cristoforo Colombo, da Leonardo da Vinci a Giovanna d’Arco) ha vinto un concorso importante. Il progetto, realizzato da Atlantide, è fra i 34 selezionati da INCREDIBOL! – l’INnovazione CREativa DI BOLogna, nato nel 2010 per sostenere la crescita del settore culturale e creativo in Emilia-Romagna. Coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna in partenariato con soggetti pubblici e privati, INCREDIBOL! agisce attraverso il sostegno alla creatività di cooperative, liberi professionisti, associazioni, imprese che inventano strade innovative.

Si tratta di un innovativo progetto di didattica a distanza realizzato da Atlantide per i bambini e le bambine della scuola primaria e secondaria di I e II grado: grazie ad attori e a una narrazione coinvolgente e puntuale, infatti, bambine e bambini possono dialogare direttamente con personaggi della storia. Come in una macchina del tempo che li riporta in uno spazio altro, con abiti d’epoca, a tu per tu con i protagonisti.

“Siamo contenti di essere stati scelti da Incredibol! – sottolinea Massimo Gottifredi, Presidente di Atlantide –. Il tempo che stiamo vivendo ci ha imposto di convertire le nostre attività didattiche, solitamente in presenza, in modalità a distanza, in diretta o in differita, e ci ha obbligato a riprogettare le proposte, a rivoluzionare gli schemi del fare didattica. Atlantide, nelle scuole dal 1990, è già nel futuro, contando di tornare in classe, ma usando al meglio la portata tecnologica e proponendo ai docenti ancora più possibilità, sempre più coinvolgenti per i giovani, mantenendo alta la qualità dei contenuti. I personaggi di ‘Incontri Impossibili’ vengono ricostruiti con precisione storica, attenzione ai dettagli e ai contenuti. Aver vinto questo importante concorso è per noi motivo di orgoglio, perché è la dimostrazione che i nostri percorsi, così come i nostri metodi, sono innovativi e adeguati al tempo che stiamo vivendo”.

Le prime cinque classi del Comune di Ravenna che aderiranno, potranno usufruire di “Incontri impossibili” gratuitamente. I video-incontri, della durata di 45 minuti, saranno strutturati in due parti: nel corso della prima parte il personaggio racconta i temi salienti a lui legati, interagendo con la classe e con l’insegnante, durante la seconda parte ci sarà invece un momento di confronto diretto in cui la classe potrà porre domande al personaggio, andando ad approfondire aspetti specifici e rispondendo alle curiosità. I moduli saranno preceduti dall’invio di materiale di riferimento/approfondimento all’insegnante, che preparerà l’incontro con la classe e definirà con la segreteria organizzativa gli aspetti da approfondire durante i video-incontri.

Chi si potrà incontrare? Grandi letterati, come Dante Alighieri, Ludovico Ariosto, Giovanni Pascoli, personaggi storici, l’Homo Sapiens, Tutankhamon, Ulisse, Cesare, Lorenzo De Medici, ma anche artisti come Leonardo Da Vinci e Raffaello (500° anniversario). A colpire da sempre l’immaginazione dei più piccoli sono poi gli esploratori come Cristoforo Colombo, Marco Polo e i personaggi fantastici, da Lancillotto e Ginevra, a Robin Hood, senza dimenticare Renzo e Lucia. Grande spazio poi alle donne della storia, “Incontri Impossibili” propone interviste con Giovanna d’Arco, Lucrezia Borgia, Marie Curie e Anita Garibaldi.Info: incontrimpossibili@atlantide.net 340 1842194