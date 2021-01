Kermesse indipendente nazionale, Faenza sugli scudi con Mei: Red Ronnie, Rainbow Freeday Pioggia Noise e altro ancora

Faenza sugli scudi con il MEI sabato 23 gennaio alla kermesse indipendente nazionale in streaming. Rainbow Freeday Pioggia Noise presenteranno in video il loro primo album mentre Red Ronnie presenterà in video le eccellenze HI-FI Music Center di Lanfranco Lega. Nelle librerei italiane, intanto, è uscito “L’Osteria del Palco”, il volume sui 25 anni del Mei edito dall’editore faentino Polaris di Daniele Bosi. Tutte le altre attività tra orchestre, call, diritti e musica sul web.

Sabato 23 gennaio i Pioggia Noise, Premio Giovani Talenti dell’Emilia Romagna legato all’Unione Romagna Faentina e sostenuto dalla Legge sulla Musica della Regione Emilia-Romagna, con la crew formata dal cantautore Giacomo Ambrosini, dal rapper Zero Paga e dall’it pop di Ale di Loto presenteranno in videoclip intervistati da Giordano Sangiorgi del MEI il loro primo cd e l’uscita di un singolo digitale e altre novità, presentate in occasione del MEI25, sulla piattaforma di Rainbow Freeday, la grande kermesse indipendente nazionale con, tra gli ospiti, Tosca , Roby Facchinetti, Mara Maionchi, Ridillo e tantissimi altri , solo per citarne alcuni, ideata dal MEI e promossa da un gruppo di operatori culturali e musicali indipendenti. “Pioggia Noise Lab”, la piu’ giovane etichetta discografica indipendente faentina che si presenta per la prima volta in città. L’etichetta indipendente Pioggia Noise presenta in esclusiva i propri artisti al Rainbow Freeday.

Durante la serata verranno presentati Zero Paga, che ha pubblicato il suo primo mixtape “Senza Cuore”; Ale di Loto, che ha rilasciato il suo primo EP “Discorso Intorno”; e Giacomo Ambrosini, produttore, cantautore e dj.L’etichetta, ancora in fase di sviluppo, è nata da un’idea di Zero Paga, e sta cercando di ampliarsi per poter permettere a più ragazzi di accedervi; di fatti è stata creata per generare comunità e aiutare giovani artisti a crescere musicalmente, anche senza troppe disponibilità economiche. Il MEI 2020, che tornerà per i suoi 25 anni dal 2 al 4 ottobre a Faenza, sostiene Pioggia Noise e tutte quelle indies del territorio di nuovissima generazione.

Sempre sabato 23 gennaio a pomeriggio ancora Faenza sugli scudi grazie al MEI che presenterà con Red Ronnie i video di presentazione di tutte le eccellenze presenti presso il negozio storico e di rilievo nazionale HI FI Music Center di Lanfranco Lega di Faenza, presente come espositore all’ultimo MEI 25 per festeggiare i suoi 50 anni di attivita’: un’altra attivita’ di spessore musicale faentino che va su piattaforme nazionali con decine di migliaia di visualizzazioni.