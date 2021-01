Sui canali della Biblioteca di Cervia presentazione dei video degli artisti che hanno partecipato a “Note di sguardi”

“Note di sguardi” è un progetto di arte ideato dalla cervese Giovanna Sarti, su invito del Consiglio di Zona 1 di Cervia, e coinvolge anche Bologna (dove il progetto è a cura di Gino Gianuizzi) e Berlino (con Eva Scharrer). Ogni curatore ha invitato 12 artisti internazionali che si esprimono con il medium della fotografia, a partecipare al progetto con un’immagine scelta dal loro archivio fotografico. Da settembre 2020, in contemporanea nelle tre città, sono iniziate le pubblicazioni dei manifesti sui supporti in ferro appositamente realizzati. Le esposizioni saranno a cadenza mensile, per la durata di un anno.

La Biblioteca di Cervia propone, sulla sua pagina Facebook e sul canale Youtube, una serie di video in cui gli artisti coinvolti nel progetto presentano le loro opere. Si parte con un video di Giovanna Sarti, disponibile da venerdì 22 gennaio, che spiega gli intenti del progetto, per continuare ogni venerdì con nuovi video.

Info: biblioteca@comunecervia.it. Facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.goia.cervia. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFfaxou787K8yCxGgSl4haA