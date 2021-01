Tornano in versione digital le “Le tappe della Memoria”, il progetto dedicato alle vittime faentine della Shoa

“Consapevoli dell’importanza di avere sempre bene a mente ciò che mai si dovrà ripetere”, l’associazione culturale Fatti d’Arte ha riaperto un progetto che aveva visto la luce per la prima volta a gennaio 2020, “Le tappe della memoria”. Non potendo riproporre a causa dell’emergenza sanitaria il tour in presenza dei punti cardini della presenza ebraica nella città di Faenza durante la Seconda guerra mondiale, l’associazione ha deciso di avvalersi del digitale e di filmare, insieme alla guida Sandro Bassi, l’itinerario tracciato sulla mappa della memoria faentina, per proporlo alla cittadinanza in versione video. Nella proposta di quest’anno è prevista una tappa in più rispetto all’edizione 2020 grazie alla nuova collaborazione con il Museo Argylls.

Le tappe :

MAPPAFaenza.giornataMEMORIA

1 – Ponte della Memoria 2 – Tempietto della memoria

3 – Monastero delle Clarisse di Santa Chiara pietra d’Inciampo Amalia Fleischer

4 – Ex casa Sciutto e mensa ufficiali 5 – Ex Studio dentistico Berger

6 – Ex Pellicceria Matatia 7 – Museo Argylls Romagna group

Nei giorni che precedono il 27 gennaio, Giorno della Memoria a livello internazionale, sulla pagina Facebook ed Instagram dell’associazione Fatti d’arte è stato prodotto del materiale divulgativo, dedicato alle famiglie e personalità toccate in prima persona dalle vicende della Shoa e ai luoghi della mappa.

Il valore aggiunto del progetto è il contributo delle famiglie Matatia, Berger, Finzi che hanno con generosità condiviso i loro ricordi con la comunità: alcune foto che trovate nelle rubriche digitali provengono proprio dai loro album di famiglia.

Il progetto trova inoltre la sua forza nella collaborazione diffusa con altre realtà virtuose del territorio, tra cui il gruppo fotografico Aula21, che si è occupato della grafica della mappa della Memoria, la Fototeca Manfrediana, che ha fornito immagini storiche di grande qualità, la Proloco di Faenza, che ha condotto le visite guidate, Il Mic- Museo Internazionale delle Ceramiche che ha fornito foto di archivio, ANPI e il gruppo di rievocazione storica Argylls.

“Tappe della Memoria” è inserito tra le iniziative del comune di Faenza e il 27 gennaio, sulla pagina Facebook del comune, alle ore 18.30 verrà pubblicato in prima visione il video integrale del tour delle tappe della Memoria realizzato dalla videomaker Viviella Costantino.

Fatti d’Arte è un’associazione culturale attiva dal 2015 sul territorio faentino e non: nata con il teatro, si è nel tempo aperta ad altre arti come la pittura e la fotografia. La sua mission è promuovere la diffusione culturale sotto molteplici forme.

Info e contatti:

info@fattidarteassociazione.it Facebook: Fatti d’Arte/ Instagram: fatti_darte