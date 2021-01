Martedì 26 gennaio nuovo appuntamento online con Fantini Club: si parlerà di “educazione all’idratazione”

“L’acqua, una risorsa per la vita” sarà il tema affrontato nel nuovo appuntamento online della rubrica del Fantini Club di Cervia “Sport, Turismo” di questa settimana dal giornalista Lorenzo Dallari, insieme agli ospiti: Denis Lovatel (Pizzeria da Ezio, premiata con il massimo riconoscimento nella Guida del Gambero Rosso delle Pizzerie d’Italia 2021), Fabiana Marchini (Head of Sustainability Sanpellegrino Spa), Michele Cappelletti (Campione del Mondo di Beach Tennis) e Claudio Fantini (Fantini Club).

“L’acqua rappresenta una risorsa unica per il pianeta, da proteggere e tutelare, ma è anche un elemento essenziale per la salute e il benessere. Sono due fra i principali obiettivi – si legge nella nota del Fantini Club – del gruppo Sanpellegrino, che lavora da anni per salvaguardare le risorse idriche e allo stesso tempo valorizzare e diffondere i principi di benessere psico-fisico legati al consumo di acqua, facendosi portavoce di un vero e proprio programma di educazione all’idratazione. La giusta idratazione ha un ruolo fondamentale anche nella pratica dell’attività sportiva, in quanto regola la temperatura corporea durante lo sforzo fisico. Non tutti sanno, poi, che l’acqua è in assoluto l’elemento più importante per la riuscita di una buona pizza!”.

Di questo e altro si parlerà nell’appuntamento live di martedì 26 gennaio alle ore 21.00, in diretta sulle pagine Facebook @fantiniclub e @dallarivolley, sui canali Youtube Fantini Club e Dallari Volley, e, infine, sui siti fantiniclub e dallarivolley, dove i video integrali resteranno disponibili anche al termine della diretta.