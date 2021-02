Biblioteca Classense di Ravenna: si amplia la consultazione in sede, riaprono le mostre e la sala studio

A seguito del ritorno odierno in zona gialla della regione Emilia-Romagna, da giovedì 4 febbraio tornano ad essere visitabili le mostre della biblioteca Classense. Si ampliano inoltre i servizi, tra i quali quello di consultazione in sede dei fondi manoscritti, locali, archivistici e moderni (riattivato su prenotazione fin dal 15 dicembre), e sarà nuovamente possibile la consultazione a scaffale aperto e il prestito senza obbligo di prenotazione. Rimane attivo il prestito con consegna a domicilio mentre riaprono la sezione Holden per adolescenti e la sala studio Malkowski. È quanto comunicato dal Comune di Ravenna.

In attuazione delle normative vigenti, gli utenti continueranno a seguire percorsi opportunamente segnalati, per consentire l’accesso alle sale e agli scaffali aperti per la consultazione dei volumi, dvd e cd per il tempo necessario alla scelta.

Mostre

Riaprono con accesso contingentato di massimo 25 persone in contemporanea, con accesso libero e senza prenotazione.

La mostra Figure per Gianni Rodari: eccellenze italiane (Manica Lunga), allestita fin dal 20 novembre, ma rimasta finora chiusa, aperta da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18, mentre Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante (Corridoio Grande) sarà visitabile lunedì dalle 15 alle 18, poi da martedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La Sala Dantesca è accessibile su richiesta dalle 9 alle 12 (da martedì a venerdì) e dalle 15 alle 18 (da lunedì a venerdì) mentre la Sala del Mosaico è liberamente visitabile nei normali orari di apertura della biblioteca.

Sala consultazione: la Sala Gambi, dove si consultano i fondi manoscritti, locali, archivistici e moderni, amplia il suo orario e apre da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 su prenotazione, scrivendo una mail all’indirizzo manoscrittierari@classense.ra.it o chiamando lo 0544.482115 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13.

Sala studio “Luigi Malkowski”: per garantire il necessario distanziamento i posti disponibili sono 30. La sala sarà aperta lunedì dalle 14 alle 18 e da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; nell’ora di pausa viene sanificata. Prenotazione telefonica allo 0544.482115. Previa verifica della disponibilità dei posti, è possibile accedere alla sala anche venendo direttamente in biblioteca. All’ingresso è necessario indossare la maschera, disinfettare, e registrare il proprio nominativo per poter accedere alla sala.

È possibile studiare sui propri libri o richiederne alla biblioteca.

Biblioteche del territorio: mantengono gli orari in vigore (visibili sui sito www.classense.ra.it/orari) e fanno accedere le persone a scaffale aperto. Rimane per adesso chiusa la biblioteca “Enrico Liverani” e non circola il bibliobus.

Lunedì mattina, sabato, domenica e nei giorni festivi la biblioteca sarà chiusa.