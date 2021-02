Ravenna. Da domenica 7 febbraio in diretta su facebook la storia del Mama’s Club

Il Mama’s Club, circolo Arci in via San Mama n.75, informa che purtroppo “la pandemia e le incertezze che ne derivano, non consentono di riprendere le nostre serate e quindi non siamo ancora in grado di assicurare l’apertura nei prossimi mesi che ci separano dall’arrivo dell’estate. Ma il nostro gruppo di progettazione non si arrende e vuole riprendere i contatti con tutti voi. Infatti sta organizzando una serie di eventi, alla domenica pomeriggio, in una radio tv di Ravenna sul tema ‘Non uno di meno’ che abbiamo già presentato sul nostro palco nella stagione 2018/2019. Inizieremo domenica 7 febbraio alle ore 18 raccontando un po’ la nostra storia con immagini di repertorio degli eventi più significativi. Proseguiremo ogni domenica sempre alle ore 18 fino alla fine di marzo. Sarà nostra cura tenervi informati sul calendario settimanale. Sappiamo che ciò che stiamo preparando non potrà mai sostituire la bellezza e l’energia che riusciamo a trasmettere con le nostre serate dal vivo. Appena possibile riprenderemo quelle serate che sono la parte fondamentale della nostra ragione sociale”.

Ecco le modalità per accedere alla radio tv Ravenna: tramite la pagina facebook https://www.facebook.com/RSERADIOWEB/ oppure https://rseradioweb.com/ cliccando il pulsante con scritto ON AIR in basso nella pagina.