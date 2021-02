Comune di Bagnacavallo, contributi per associazioni culturali: pubblicato il bando

È pubblicato il bando 2021 per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni operanti in ambito culturale sul territorio comunale di Bagnacavallo. Il budget complessivo stanziato dall’Amministrazione ammonta a 20.000 euro.

Ci sarà tempo fino alle 13 del 2 marzo per presentare progetti di promozione culturale, valorizzazione dei beni culturali, ambientali e delle tradizioni locali, sviluppo turistico, promozione di politiche di pari opportunità, difesa dei diritti umani e valorizzazione della cultura della pace, della memoria e della solidarietà e promozione di rapporti internazionali.

Una specifica premialità è prevista per i progetti che si ispireranno al tematismo individuato dall’Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione per la programmazione culturale 2021 ovvero “Il viaggio spirituale”, con particolare riferimento al viaggio dantesco in occasione del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta.

«In queste settimane stiamo elaborando gli scenari per la programmazione culturale di quest’anno – commenta l’assessore alla Cultura Monica Poletti. – Concluderemo la trilogia dedicata al viaggio con il grande tema del viaggio spirituale e stiamo lavorando su più fronti per essere pronti a partire non appena le disposizioni lo consentiranno.»

«Il ruolo delle associazioni nella vitalità della nostra città è fondamentale – aggiunge l’assessore all’Associazionismo Ada Sangiorgi. – Nello specifico ambito culturale, il volontariato dà un contributo preziosissimo alla programmazione, collaborando con l’Amministrazione e mettendo al servizio della comunità le sue conoscenze e la sua creatività. Sostenere le attività delle associazioni porta frutti che poi saranno condivisi con tutta la cittadinanza.»

L’avviso del bando e il modulo per presentare domanda sono disponibili nella home page del sito istituzionale www.comune.bagnacavallo.ra.it.