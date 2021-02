Bagnacavallo. Musei riaperti da domani: la visita di sindaco e assessore alle Cappuccine e alla biblioteca

In vista della riapertura prevista per giovedì 4 febbraio, il sindaco Eleonora Proni e l’assessore alla Cultura Monica Poletti hanno visitato il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo assieme al direttore Diego Galizzi. Si sono poi soffermate con la coordinatrice Patrizia Carroli presso la Biblioteca comunale Taroni, che dopo il ritorno in zona gialla della Regione dà di nuovo la possibilità agli utenti di accedere alle sale per la scelta dei libri.

«Assieme all’assessore – ha spiegato il sindaco – abbiamo voluto fare un sopralluogo al centro culturale Le Cappuccine per incontrare il personale e definire i dettagli dei prossimi progetti, tra cui l’importante mostra dedicata a Giulio Ruffini.

Dopo mesi che hanno visto gli istituti culturali fortemente penalizzati invitiamo i cittadini a usufruire della riapertura per riscoprire il nostro patrimonio e per nutrirsi di bellezza e di cultura. Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare per un’offerta culturale sempre più ricca.»

Questi gli orari di apertura dei musei a partire da giovedì 4 febbraio:

Museo Civico delle Cappuccine (via Vittorio Veneto 1/a): lunedì, martedì e mercoledì ore 15-18; giovedì 10-12 e 15-21; venerdì 10-12 e 15-19.

Info: 0545 280911 – centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

www.museocivicobagnacavallo.it

Ecomuseo delle Erbe Palustri (via Ungaretti 1, Villanova): dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Info: 0545 47122 – erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

www.erbepalustri.it

Presso la Biblioteca Taroni di Bagnacavallo si può accedere alle sale per la scelta dei libri, mentre non è ancora consentito consultare i giornali o studiare in sede. Per le consultazioni in archivio storico serve invece l’appuntamento.

Gli orari di apertura della Biblioteca Taroni (via Vittorio Veneto 1): dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Info: 0545 280912 – biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it