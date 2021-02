Riaprono i musei: visita guidata alla mostra Inclusa est flamma della Classense di Ravenna

Nell’ambito di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, è in programma venerdì 5 febbraio alle 17 una visita guidata alla mostra Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante presso la Biblioteca Classense a cura di Elisa Cornacchia.

Questo appuntamento speciale intende essere un taglio del nastro simbolico alla riapertura dei musei che ha preso avvio questa settimana, grazie al ritorno in zona gialla, e che per la Biblioteca Classense avverrà domani. Un segnale piccolo, ma importante, che vuole essere un contributo alla ripartenza, ma soprattutto a colmare il grande desiderio di visitatori e cittadini di godere di arte e cultura, un antidoto fondamentale per affrontare la situazione di emergenza che stiamo vivendo e un’occasione per continuare a celebrare il settecentenario della morte di Dante.

La mostra, curata da Benedetto Gugliotta, responsabile dell’Ufficio Tutela e Valorizzazione della Biblioteca Classense, comprende libri, manifesti, fotografie, dipinti, manoscritti e numerosi oggetti d’arte offerti come omaggio a Dante e alla città in occasione del VI centenario della morte, testimonianza del ruolo chiave della figura del Sommo Poeta e della sua opera per il nostro Paese e la nostra cultura che rappresenta l’espressione dell’amore degli Italiani verso il “padre della Patria”. Ciascuno degli oggetti esposti offrirà spunti per raccontare anche storie particolari, spesso sconosciute al grande pubblico e a volte sorprendenti.

La visita, della durata di un’ora e rivolta ad un massimo di 10 persone, sarà effettuata rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale. Su prenotazione, ha un costo a persona di 8 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 333.9336794 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante