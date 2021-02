Le avventure di Alfredo burattino goloso e della mamma vegetariana online con Le arti della Marionetta

Domenica 7 febbraio alle 17 i bambini e l famiglie potranno fare la conoscenza del piccolo Alfredo, burattino affettuoso e sincero. Il cibo è la sua passione. Ha un amico, Brus, che lo aiuta nelle sue avventure e una mamma vegetariana che gli prepara sempre piatti sani da mangiare. Alfredo, come ogni bambino, cerca di mediare tra i buoni propositi della mamma e il suo irresistibile desiderio di mangiare qualcosa di gustoso!

Gli spettatori potranno vedere online il video di un’avventura di Alfredo, per poi partecipare, ad uno spettacolo-laboratorio culinario live su piattaforma zoom. Qui tutti i partecipanti potranno incontrare il piccolo Alfredo e chiacchierare con lui, per poi preparare tutti insieme una merenda sana e golosa, e per giocare a fare i burattini.

È possibile acquistare i biglietti online al sito www.vivaticket.com.

Il costo è a connessione (biglietto unico 10 euro a nucleo familiare).

Per qualsiasi informazione dettagliata è possibile contattare la info line 392 6664211 e ogni aggiornamento verrà postato sulla pagina FB delle Arti della Marionetta e del Museo La casa delle Marionette. Settimanalmente verrà inoltre spedita una newsletter per la quale è necessaria l’iscrizione sul sito www.teatrodeldrago.it, dove si trova anche il programma completo di tutte le attività.

La rassegna è diretta e organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli e si svolge in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, il MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

INFORMAZIONI

Teatro del Drago

3926664211

compagnia@teatrodeldrago.it

www.teatrodeldrago.it

FB – Le Arti della Marionetta