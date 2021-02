Cervia. Incontro online su “L’attualità di Dante” organizzato dall’Associazione Amici della Biblioteca

La Biblioteca di Cervia e l’Associazione Amici della Biblioteca organizzano in occasione del 700esimo anniversario della morte, una conferenza sull’attualità del pensiero di Dante Alighieri.

Martedì 9 febbraio, alle 17.30, Ida De Pascale, docente di letteratura, condurrà un viaggio nelle storie, nei versi, nel simbolismo del Sommo poeta, per spiegare come mai, a distanza di secoli, sia così forte e vitale la sua fama.

L’incontro “L’attualità di Dante” sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca di Cervia all’indirizzo: https://www.facebook.com/biblioteca.goia.cervia/videos/167752015142059

Per informazioni: 0544-979384, biblioteca@comunecervia.it