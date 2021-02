Un incontro online di Condotta Slow Food a sostegno del Fondo Zaffagnini “per mantenere vivo l’interesse”

A sostegno dell’appello lanciato da Giuseppe Bellosi, la condotta Slow Food Ravenna in collaborazione con la Condotta Godo e Bassa Romagna, organizza per giovedì 11 febbraio alle ore 18,30 un incontro in diretta streaming sulla propria pagina facebook con la partecipazione di Giuseppe Bellosi e Giovanni Zaffagnini. Parteciperà Silvio Barbero, figura storica di Slow Food.

Per seguire il dibattito ed intervenire collegarsi alla pagina: https://www.facebook.com/slowfoodravenna .

Il lavoro fatto da Giovanni Zaffagnini e Giuseppe Bellosi coincide con i progetti di Slow Food che si impegna da anni, perché non vadano disperse preziose testimonianze su tradizioni popolari, arti e mestieri, ricette, cibi e più in generale la nostra memoria, per il recupero dei borghi, delle botteghe storiche e per la salvaguardia della biodiversità.

Le due condotte locali si rendono disponibili per allestire durante i propri eventi incontri, mostre e tutto quello che può servire per dare visibilità, mantenere vivo l’interesse per non dimenticare ed impegnarsi sul progetto affinchè venga valorizzato e si raggiunga l’obiettivo di farlo rimanere in Romagna a disposizione della comunità.

“Se ciò non fosse possibile – dichiarano da Slow Food – concordiamo con gli interventi provocatori fatti da Eraldo Baldini e Fabio Zaffagnini che sostengono più opportuno che il Fondo Zaffagnini fosse valorizzato da qualche altra realtà, locale o internazionale, piuttosto che lasciarlo ammuffire in qualche cassetto nostrano. Un vero peccato!”