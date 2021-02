Lo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia dedica una serata al grande cinema di Quentin Tarantino

Continuano le serate in diretta Facebook dello Spazio Culturale Scambiamenti dedicate al grande cinema. Venerdì 12 febbraio alle ore 20.45 sarà la vota di un cineasta celeberrimo: Quentin Tarantino.

Tarantino, classe 1963, è un regista, sceneggiatore e scrittore nato a Knoxville, Tennessee. Cinefilo fin dalla giovane età, si è trasformato in un vero e proprio creatore di icone, che assorbe in una cultura pop contemporanea fondendola con un costante revival cinematografico e un citazionismo intricatissimo utilizzando elementi dei film di genere più disparato. Dopo il successo del suo primo film Reservoir Dogs (1992) vince la Palma d’Oro a Cannes con Pulp Fiction (1994). Celeberrimi alcuni dei suoi film degli ultimi vent’anni, come il doppio Kill Bill (2003-2004), Bastardi Senza Gloria (2009) e Django Unchained (2012).

A condurre gli spettatori nel mondo dell’autore statunitense sarà Enrico Piraccini di Scambiamenti, grande appassionato di cinema e da sempre innamorato delle produzioni di Tarantino.

L’evento sarà ad accesso libero e si terrà in diretta facebook sulla pagina Scambiamenti – Spazio Culturale. Per informazioni si può contattare Scambiamenti al 3382196514 negli orari di apertura.