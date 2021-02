Riprendono le visite guidate di Ravenna Incoming alla scoperta degli angoli più suggestivi della città

Con il rientro dell’Emilia-Romagna in zona gialla, riprendono anche le visite guidate a Ravenna, città d’arte, organizzate da Ravenna Incoming. E in vista del prossimo weekend ci sono visite particolari, legate alla Festa degli Innamorati e alla suggestione delle storie d’amore più famose nella città bizantina.

Sia sabato 13 (con partenza alle 16) che domenica 14 (con partenza alle 10.30), è in programma infatti la visita guidata “Ravenna romantica – speciale San Valentino”:partendo dalla sede IAT di piazza San Francesco, passeggiando per il centro storico della città, si attraverseranno i luoghi che hanno fatto da sfondo a storie d’amore più meno note nel corso dei secoli.

Oltre a questo particolare itinerario “romantico”, riprendono anche altre visite guidate già in cartellone prima del lockdown.

Sempre sabato 13, alle 15, e domenica 14 febbraio, alle 11, è in programma la visita “Scopri Ravenna”, alla scoperta degli angoli più suggestivi e meno conosciuti, di personaggi famosi, aneddoti e leggende, enogastronomia e street art, in una piacevole passeggiata, lungo le principali vie del centro storico di Ravenna.

Alla domenica, in particolare, questa visita ha sempre un tema da approfondire: per le prossime domeniche si tratta rispettivamente di Ravenna Veneziana, i Da Polenta a Ravenna, Segreti e Misteri di Ravenna. Infine, sabato alle 11 e domenica alle 11 e alle 15, “700 incontro a Dante”, differenti percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta in occasione del settecentesimo centenario della morte (a cura delle guide turistiche de “Il Cammino di Dante”).

Per informazioni e iscrizioni a tutte le visite, ci si può rivolgere al numero 0544 421247, o prenotare direttamente dal sito ravennaexperience.it.