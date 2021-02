Francesco Acquaroli, protagonista della serie Netflix Suburra, a Ravenna per un workshop sul cinema

Il Centro Sperimentale Europeo con Il Circolo degli Attori lancia una serie di appuntamenti altamente formativi con “Nomi BIG” nel campo Cinema e Videomaking. Il 27 e 28 marzo a Ravenna due intense giornate sono dedicate alla recitazione cinematografica con Francesco Acquaroli, il “Samurai” della serie Netflix SUBURRA mentre il 6 aprile comincia un corso di videomaking e fotografia con Roberto Morellini. Entrambi questi insegnanti d’eccezione sono un punto di riferimento del settore.

Gli appuntamenti

Acquaroli: dal Samurai di Suburra alla serie internazionale Fargo

La carriera di Francesco Acquaroli spazia tra cinema, televisione e teatro; tra le opere cinematografiche più importanti le più memorabili sono Come il vento di Marco Simon Puccioni (2013), Arance & martello di Diego Bianchi (2014), Pasolini di Abel Ferrara (2014), Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno (2015), Viva la sposa di Ascanio Celestini (2015), Mia madre di Nanni Moretti (2015), la trilogia di Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, Dogman di Matteo Garrone (2018) e il recente Gli anni più belli di Gabriele Muccino (2020).

Da quest’anno lo vedremo anche in una serie internazionale: FARGO.

Guida il Workshop sulla recitazione cinematografica il 27 e 28 Marzo a Ravenna.

Si accetta un numero limitato di partecipanti. Per prenotare scrivere a ilcircolodegliattori@gmail.com.

Roberto Morellini: quell’11 Settembre a New York

Quell’11 Settembre che tutti vorremmo non fosse mai successo, lui era là. Giovane fotografo italiano lavorava come assistente di fotografia in un importante studio della Grande Mela.

Con la prontezza che solo un fotografo reporter può avere scattò una foto che fece il giro del mondo. Le foto, i video, raccontano dei momenti e sono a”appunti” di vita che formano storie. Nel suo workshop guida i partecipanti a creare racconti visuali con l’obiettivo ultimo di costruire un cortometraggio.

Guida il corso sul videomaking, fotografia e creazione di un cortometraggio dal 6 Aprile a Ravenna.

Si accetta un numero limitato di partecipanti. Per prenotare scrivere a ilcircolodegliattori@gmail.com

Informazioni su: www.centrosperimentaleeuropeo.com