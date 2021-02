Ravenna. Continuano online le attività laboratoriali del Museo “La Casa delle Marionette”

Per festeggiare il Martedì Grasso (16 febbraio), il Museo La Casa delle Marionette organizza online su piattaforma Zoom il laboratorio A Carnevale ogni gioco vale, a cura di Teatro del Drago e All’InCirco Teatro. Un Martedì Grasso diverso dagli altri, ma non per questo meno divertente e partecipato: dopo la grande festa organizzata per la rassegna Le Arti della Marionetta, Teatro del Drago coinvolge i bambini con un laboratorio di costruzione di maschere, in compagnia dell’eroe della baracca Fagiolino Fan Fan.

Il Carnevale, infatti, la festa più antica e divertente di tutte, è arrivato anche quest’anno. Ma Fagiolino è preoccupato… non sa proprio da cosa travestirsi! Il costume da lupo cattivo è così peloso che lo fa starnutire, quello da supereroe gli va stretto e quello da principessa… beh, non gli sta proprio bene! Saranno i bambini e le bambine ad aiutarlo e a costruire insieme a lui fantastiche maschere ispirate ai personaggi della Commedia dell’Arte!

Il laboratorio è gratuito ma con prenotazione obbligatoria al 3926664211 o scrivendo a compagnia@teatrodeldrago.it. Ai prenotati verrà inviata una mail prima dell’evento con i materiali necessari per svolgere il laboratorio e con il link per accedere all’incontro sulla piattaforma ZOOM.

Si ricorda che il Museo La Casa delle Marionette è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 solo su prenotazione. Per le prenotazioni: 3926664211 – lacasadellemarionette@gmail.com