Mondo del lavoro e Covid19, come evitare la “terza ondata”: docenti, esperti e professionisti a confronto

“Mondo del lavoro e Covid19: come evitare la tragica terza ondata”, è il tema del terzo appuntamento del ciclo di incontri ‘Europa, Cultura e Innovazione’ in programma mercoledì 17 febbraio alle 17.30 su piattaforma Zoom.

Evitare la ‘terza ondata’ non riguarda soltanto la dimensione epidemica e medica, ma quella relativa al mondo del lavoro. In attesa dei primi fondi del programma Next Generation, quali contromisure sono state adottate e quali effetti di medio lungo periodo avrà il Covid 19 sulle nuove dinamiche economico-sociali? Ne discuteranno Roberto Rizza, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Unibo), Barbara de Micheli, Fondazione Giacomo Brodolini, Lisa Dradi, CGIL Ravenna, Franco di Bello, vicedirettore ETN – European Training Network e Sara D’Attorre, Art-ER-Area S3 Emilia-Romagna.

L’incontro sarà moderato da Michele Marchi, coordinatore della laurea in Società e culture del mediterraneo e curatore della rassegna, ed Elisa Bonaccorso di Fondazione Flaminia.

La rassegna ‘Europa, Cultura e Innovazione’ mette a confronto esperti, docenti e professionisti del settore. Ogni appuntamento affronta un tema diverso legato ai cambiamenti innescati dall’emergenza Covid19 – Europa, cultura, ambiente, turismo, lavoro, Recovery fund – provando a sfruttare la crisi in atto come leva per il cambiamento.

È organizzata da Laboratorio Aperto Ravenna, Comune di Ravenna – Ravenna Tourism, ETN-Education Training Network, Cifla Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia, Dipartimento di Ben Culturali Università di Bologna Campus di Ravenna e Fondazione Giacomo Brodolini.

La partecipazione ai webinar è gratuita, ma con posti limitati per cui è gradita la prenotazione su www.laboratorioapertoravenna.it.