Crowdfunding per il 60° Festival Internazionale Musica d’Organo di San Vitale

La musicista Elena Sartori sponsorizza un crowdfunding per il 60esimo Festival Internazionale Musica d’Organo di San Vitale. Di seguito la nota stampa: “visitare di notte i mosaici della Basilica di San Vitale, ascoltando le note dell’organo? Un’esperienza mozzafiato, che potete vivere solo a Ravenna. Dal 5 agosto 1961, tutti i più grandi concertisti d’organo del mondo si sono esibiti a San Vitale, dando vita a una kermesse impareggiabile. La più antica manifestazione culturale della Città di Ravenna è anche uno dei Festival più prestigiosi e longevi del mondo. Arte, cultura e intrattenimento in 6 appuntamenti estivi (anche in live streaming!) di suggestione assicurata. Purtroppo i finanziamenti pubblici istituzionali che riceviamo non sono sufficienti a coprire i costi di realizzazione della nostra manifestazione…Volete aiutarci? Agosto 2021 sarà per noi il 60° anniversario e vorremmo festeggiarlo con un’Edizione all’altezza della tradizione. Dal 26 luglio al 31 agosto, 6 concerti di artisti internazionali, con particolare attenzione alla Musica nell’opera di Dante Alighieri e della sua dolcissima guida illuminata : Beatrice. Il sommo poeta, infatti, riposa a Ravenna e il 2021 è il 700° anniversario della sua morte. Il Re degli Strumenti a confronto con il Re dei Poeti. Tanti temi, radici culturali profonde e una lunghissima tradizione di armonia e di bellezza.

Come verranno utilizzati i fondi



I fondi che raccoglieremo ci serviranno per:

– sostenere i costi di affitto/concessione della Basilica di San Vitale per i nostri concerti

– accordare e pulire il vecchio ma prestigioso organo Mascioni della Basilica: piccoli interventi di manutenzione ordinaria indispensabili allo svolgimento dei concerti

– pagare i concertisti che si esibiranno

– pagare i manifesti, la SIAE, le locandine, i programmi di sala e tutta la promozione necessaria

– organizzare tecnicamente il live streaming, indispensabile strumento – in questo tempo di Covid19- per raggiungere il nostro pubblico ai 4 angoli del globo !!

– dare un contributo e rimborsare le spese a tutti i nostri soci volontari che si occuperanno di attivare e distribuire la promozione, sistemare le sedie e allestire la platea, accogliere il pubblico, stampare e distribuire manifesti e programmi di sala, seguire tecnicamente il live streaming e molto altro ancora.

Elena Sartori si occupa dal 2002 della tutela del Festival.

La musicista ravennate Elena Sartori ha fondato nel 2002 l’Associazione AMICI DELL’ORGANO DI SAN VITALE. Finalità di questa Associazione è la salvaguardia dell’antico festival organistico ravennate ma anche dell’organo Mascioni presente nella Basilica. Elena Sartori è convinta che – con i suoi 60 anni di tradizione ininterrotta- il Festival Internazionale d’Organo costituisca un patrimonio culturale italiano da proteggere e incentivare. Per ora, purtroppo, le Istituzioni italiane non si sono dimostrate molto sensibili : ci vogliono almeno 20.000 Euro per fare un buon Festival. Tutto ciò su cui Elena Sartori e la sua Associazione possono contare finora è un contributo annuale di circa 7.000 euro da parte del Comune di Ravenna