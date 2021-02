“Storie di Pandemia”, se ne parla online con Albonetti e Poletti

Per iniziativa del Circolo Cooperatori APS della Romagna, si terrà lunedì 22 febbraio alle 17,30, in diretta streaming, una conferenza pubblica dal titolo “Storie di Pandemia – Una riflessione sulle esperienze storiche, l’attualità, le conseguenze sociali”.

L’incontro trae spunto dal libro di Gabriele Albonetti e Mattia Randi “Le epidemie nella storia di Faenza. Oro, fuoco e forca dalla Peste Antonina al Coronavirus”, edito dalla Società Editrice Il Ponte Vecchio, 2020, che descrive – nell’arco di due millenni – le epidemie che hanno segnato la storia di Faenza, inquadrandole in un contesto più ampio, la Romagna ed anche, in sintesi, in quello internazionale. Nel libro sono tratteggiate le caratteristiche degli innumerevoli eventi pandemici, devastanti per la vita individuale, collettiva e per lo spirito pubblico, i rimedi e provvedimenti sanitari adottati, i mutamenti che hanno indotto a livello sociale ed economico.

Sarà proprio Gabriele Albonetti, noto per la esperienza amministrativa locale e poi come parlamentare, a presentare l’opera quale co-autore, ad introduzione del dibattito.

Farà seguito Venerino Poletti, direttore Dipartimento Toracico AUSL Romagna e full professor Università di Åarhus – Danimarca, medico e dirigente sanitario in prima linea nella lotta al coronavirus in Romagna, spostando l’attenzione sulla attualità della pandemia in corso.

Una pandemia non ha solo aspetti sanitari ed economici, ma incide pesantemente sui rapporti sociali, sul legame fra individuo e collettività, muta l’essere della e nella società: una riflessione affidata ad Everardo Minardi, sociologo, docente universitario e vicepresidente Circolo Cooperatori APS.

Moderatore del dibattito Pier Giorgio Carloni, giornalista, coordinatore “Ravenna Notizie”.

La diretta streaming si terrà in contemporanea sui canali social:

www.facebook.com/circolocoopra;

il canale YouTube del Circolo Cooperatori (www.youtube.com/channel/UCPW6Dh5MG8K4-7JI7AI8pZw);

www.facebook.com/legacoopromagna (gentilmente concesso).