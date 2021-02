Nuovi scatti di “Immagini, note di sguardi” del Cdz Cervia centro-Malva Sud esposti a Berlino, Bologna e Cervia

Per il mese di febbraio sono stati esposti tre nuovi scatti, di altrettanti artisti, nelle città di Berlino, Bologna e Cervia. L’allestimento fa parte del progetto “Immagini, note di sguardi”, ideato da Giovanna Sarti (artista attiva tra Cervia e Berlino) e promosso dal Consiglio di zona Cervia centro-Malva sud.

L’iniziativa, inaugurata nel settembre 2020, prevede – nell’arco di un anno – l’affissione in spazi urbani di 36 manifesti, immagini realizzate da 36 diversi artisti internazionali. Ogni mese, a partire dallo scorso settembre, simultaneamente a Berlino, a Bologna e a Cervia vengono affissi tre manifesti realizzati da tre artisti diversi scelti tra quelli selezionati dai tre curatori, dunque uno da Berlino, uno da Bologna e uno da Cervia.

Anche i luoghi individuati nelle città per l’esposizione sono esemplari, adiacenti ad archivi visivi e biblioteche, un rimando a un rapporto antico di funzione narrativa dell’immagine. A Berlino l’esposizione è alla Bibliothek am Wasserturm / Museum Pankow, a Bologna le istallazioni sono all’interno del giardino Lavinia Fontana, mentre a Cervia in largo Trebbo poetico, all’esterno della Biblioteca.

Le immagini esposte ora sono di Alessandra Dragoni, Cinzia Delnevo e Andrea Pichl.

Note di Sguardi si offre come un dono silenzioso, gli artisti regalano una visione a tutti coloro che attraversano i luoghi in cui sono collocate le bacheche, invitando ad esercitare lo sguardo, a distrarre l’attenzione dalle abitudini quotidiane, portando elementi nuovi, fuorvianti, innescando forse piccoli cortocircuiti generatori di domande e di ipotesi… e comunque contribuendo a portare l’arte contemporanea fuori dai luoghi deputati, ponendosi in relazione diretta con i cittadini, gli studenti che frequentano scuole e biblioteche, le mamme e i bambini che fanno la loro solita passeggiata, tutti coloro che passano dai luoghi dell’esposizione.

Per info: https://notedisguardi.info, https://www.facebook.com/pg/Note-Di-Sguardi, https://www.instagram.com/notedisguardi/.