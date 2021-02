Un luminoso messaggio di speranza dal Teatro Alighieri: il progetto curato e realizzato da Quick Lighting, che ora abbraccia anche i lati su Piazza Garibaldi e Piazzetta Einaudi, è stato svelato ieri sera per la prima volta nella sua interezza alla presenza del Prefetto Enrico Caterino, del Sindaco Michele de Pascale, dell’Assessora Elsa Signorino, della Direzione del Teatro nonché Pier Luigi Pizzi e Ottavio Dantone, impegnati a Teatro per la nuova produzione di Orfeo che debutterà in autunno.

In attesa che sia possibile riaprire le porte al pubblico e in occasione dell’iniziativa nazionale Facciamo luce sul teatro!, anche l’Alighieri si illumina di un messaggio di speranza: ogni sera la facciata impreziosita dall’intervento di Quick Lighting e inaugurata a dicembre mette in risalto l’edificio cuore culturale di Ravenna; dopo lunedì 22 febbraio, quando il Teatro risplenderà tutta la notte, il progetto illuminotecnico completo – basato su un meticoloso studio dell’edificio per rispettarne l’integrità del disegno architettonico e sottolinearne la monumentalità – diventerà il segno distintivo dell’Alighieri nelle serate di spettacolo.