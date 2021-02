Il Verdi mette a disposizione 10 stage gratuiti per aiutare i giovani

L’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi propone un percorso di orientamento per i giovani del territorio ravennate che abbiano interesse per il mondo dei suoni e della musica dal titolo “Scopri il tuo talento”, progetto di orientamento e sostegno al successo formativo.

Si tratta di dieci stage gratuiti da 15 lezioni l’uno, che includono l’utilizzo di uno strumento musicale e l’affiancamento di un professionista che guidi il giovane a sperimentarsi, ad assecondare le proprie inclinazioni e inseguire le proprie ambizioni. Gli stage sono a disposizione direttamente all’interno dei percorsi Afam (Alta formazione artistica e musicale), con gli stessi docenti che normalmente seguono i futuri musicisti.

Otto stage sono dedicati agli adolescenti tra i 15 e i 18 anni e la domanda di partecipazione va inoltrata al Verdi entro le 12 del 15 marzo. L’assegnazione degli stage avverrà a seguito di colloquio motivazionale. Gli strumenti musicali saranno messi a disposizione degli stagisti in forma gratuita e personale. Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/stage-verdi

A completamento del progetto, si aggiungono due stage dedicati a giovani adulti con età fino ai 25 anni, per contribuire al benessere delle persone con maggiori difficoltà di accesso alle opportunità formative in un’ottica di inclusione sociale. I giovani adulti destinatari di tali stage saranno, in questo caso, direttamente individuati dal Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Russi e Cervia.

Questo progetto si realizza con la fattiva collaborazione dell’Amministrazione comunale – assessorato all’Istruzione superiore e Università: un impegno concreto e congiunto a sostegno dell’orientamento, della sostenibilità formativa e del benessere dei ragazzi nel difficile quadro dell’emergenza epidemiologica.