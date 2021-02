Ultimo incontro online del ciclo Mafiavirus della Biblioteca di Cervia con Giovanni Impastato e Ada Assirelli 

Mafiavirus è una rassegna organizzata da Polizia Locale e Biblioteca di Cervia, in collaborazione con l’associazione Libera-sezione Forlì Cesena e Libera-sezione Ravenna e l’Associazione Casa memoria Felicia e Peppino Impastato.

Giovedì 25 febbraio alle ore 18 si terrà l’ultimo incontro della rassegna, in cui Giovanni Impastato, fratello di Peppino, dialogherà con Ada Assirelli per fare il punto sulla situazione delle mafie e delle antimafie in Italia e dell’Osservatorio di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, da quarant’anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

Presenterà l’incontro l’assessore Cesare Zavatta.

L’incontro si potrà seguire sulla pagina Fb della biblioteca: @biblioteca.goia.cervia.