Sabato 27 febbraio alle ore 14.30 Fausto Biloslavo e Matteo Carnieletto presentano il loro libro “Verità infoibate – Le Vittime, I Carnefici, i Silenzi della Politica” in diretta Facebook dalla pagina di Tessere del 900 e sulla piattaforma Zoom. Scritto a quattro mani da due giornalisti come Fausto Biloslavo (Il Giornale e Panorama) e Matteo Carnieletto (IlGiornale.it) il libro è presentato da un altro grande del giornalismo di inchiesta italiano, Toni Capuozzo. “Verità infoibate riporta alla luce pagine buie del nostro passato nascoste per troppo tempo, che in realtà affondano ancora nel presente grazie ad opportunismo politico, banale conformismo, paura di andare controcorrente o totale disinteresse. – si legge nella presentazione – Dal nuovo presidente americano che ammira Tito alla decorazione del Quirinale ancora appuntata sul petto del Maresciallo, allo scandalo delle pensioni INPS agli infoibatori, fino alle foibe scoperte di recente in Slovenia, la giustizia negata e gli oltraggi ai martiri delle violenze titine che riemergono puntualmente ogni 10 febbraio, giorno del Ricordo, ma che devono essere ricordate ogni giorno. Il libro, che affronta con taglio giornalistico tutti questi argomenti, è una operazione di verità contro il silenzio, l’ambiguità e, ancora, settant’anni dopo fatti di una disumanità inimmaginabile, è stato censurato proprio da chi si vanta di eleggere la libertà di espressione degli individui ad algoritmo planetario: Facebook, che ne ha impedito la pubblicità e la diffusione.”

Il libro può essere ordinato alla Associazione Culturale Tessere del 900 al costo di 15€ specificando se si vuole la dedica degli autori.

