Passogatto di Lugo. Torna online il trio musicale Mariquita

Domenica 28 febbraio alle 16.30 tornano le iniziative musicali a Passogatto di Lugo. In questa occasione il Trio Mariquita si esibirà in un concerto d’archi visibile su Facebook e YouTube e sul sito www.passogatto.it, dove sono disponibili le modalità per seguire l’evento. Il concerto sarà accompagnato dalla voce narrante di Piero Calderoni. Il trio composto da musiciste diplomate nei conservatori del territorio vanta un’esperienza pluriennale in note orchestre classiche italiane, cui si aggiungono collaborazioni individuali di varia natura, in studio e dal vivo, con artisti come Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Edoardo Bennato e Filippo Graziani, oltre a partecipazioni in gruppi da camera e formazioni dai repertori più disparati, dal tango argentino alla musica classica, dal pop al folk.

A seguire, alle 18.15, ci sarà anche un’anticipazione del “Lom a Merz”. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 333 2513259 (Ciro) o visitare il sito www.passogatto.it. Riprese a cura di Elisa, Alessio e Mirco Villa. L’iniziativa è organizzata dal gruppo del circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio, con il patrocinio del Comune di Lugo.