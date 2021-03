Casa Matha di Ravenna, nuova lezione online con la ricercatrice ravennate Osiride Guerrini

Mercoledì 3 marzo, alle ore 17.00, per il Corso dell’Area Storico-Umanistica diretto dalla Prof.ssa Fulvia Missiroli.

Per l’occasione la Prof.ssa Osiride Guerrini, ricercatrice ravennate che recentemente ha pubblicato un saggio dedicato al personaggio dantesco di Francesca da Polenta, terrà la prima lezione di un ciclo di due appuntamenti dal titolo: … e come è duro calle lo scendere e ‘lsalir per l’altrui scale (Par. XVII, 59-60), Ravenna, ultimo esilio.

Questa lezione è la prima di un modulo composto da due appuntamenti. Entrambe le lezioni-conferenza saranno a libero accesso attraverso la diretta streaming sul canale Youtube della Casa Matha.