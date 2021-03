L’amore per Ravenna, per l’arte e la cultura ravennate. Sono questi i motivi che hanno portato due giovani ragazze macedoni, Anica Kitanoska e Mila Dobrevska, iscritte al terzo anno dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ad accettare la proposta di realizzare un grande “Dante” nel pastificio – rosticceria “Il Canalazzo” di Via Canalazzo a Ravenna.

Il mosaico è la grande passione di Anica e Mila, ma quando gli è stato chiesto di realizzare un murales raffigurante il Sommo Poeta, non hanno potuto dire di no. E così hanno dipinto un grande ritratto di Dante, alto circa due metri, su una parete interna del pastificio “Il Canalazzo”.

“Per noi è stato un onore realizzare quest’opera, nell’anno del VII centenario della morte. Un nostro piccolo grande omaggio a Dante, alla cultura italiana, e alla città in cui viviamo da tre anni, e che ci ha dato tanto. Ringraziamo i titolari del pastificio, che hanno avuto l’idea, e che hanno preso contatto con l’Accademia”.

“Abbiamo realizzato l’opera a quattro mani, in alcune giornate di lavoro, dopo lo studio – concludono -. Amiamo Dante e la divina commedia, che avevamo studiato a scuola, ma mai avremmo immaginato di poter creare una nostra opera nella città dove Dante è morto e dove ha scritto gli ultimi canti del Paradiso. Speriamo che questo omaggio a Dante e a Ravenna, piaccia ai ravennati”.

Federica Arselli, titolare del pastificio, è entusiasta: “Il mio Dante piace a tutti! I clienti entrano e mi fanno i complimenti – racconta -. Io volevo in negozio un simbolo di Ravenna e chi meglio di Dante, in questo 2021. Così ho pensato di contattare l’Accademia di Ravenna. Le ragazze sono state bravissime, hanno fatto un lavoro meraviglioso. Sono contentissima!” conclude.