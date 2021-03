Cultura e spettacolo. Bando regionale per promozione di progetti singoli o in rete: a disposizione 2,5 milioni di euro

Eventi musicali, teatrali, circensi, iniziative che riguardano cinema, videoarte e letture. Parte il bando regionale per ottenere contributi per iniziative di promozione culturale: un altro filone di finanziamento regionale oltre a quelli offerti dalla legge sullo Spettacolo e quella sul Cinema, per continuare a sostenere la cultura in tutte le sue forme in un anno reso difficilissimo dalla pandemia.

L’Avviso è stato approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Burert, con risorse disponibili pari a 2,5 milioni di euro per il 2021. È rivolto alle Associazioni di promozione sociale o di volontariato iscritte ai registri regionali con sede nel territorio regionale, Istituzioni culturali, Comuni e Unioni comunali.

Pur avendo caratteristiche analoghe alle precedenti edizioni il bando recepisce tuttavia le problematiche sorte in quest’ultimo anno a causa del Covid, che hanno inciso profondamente nella programmazione in ambito culturale. Per questo motivo sono stati ampliati, di un 20% in più, rispetto allo scorso anno, i margini massimi del contributo regionale alle associazioni.

L’obiettivo della Regione resta quello di continuare a promuovere, soprattutto in questo momento di crisi generalizzata del settore a causa del Covid, la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali nella massima varietà delle espressioni e delle iniziative artistiche, sia sostenendo manifestazioni e attività che nel tempo si sono consolidate nel territorio regionale, con il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati, sia appoggiando nuove proposte.

La Regione sostiene in particolar modo progetti e iniziative di dimensione sovralocale, promuovendo la realizzazione di progetti integrati e favorendo l’aggregazione e l’interazione tra vari soggetti anche ai fini dell’ottimizzazione della spesa.

Come richiedere un contributo

Possono essere presentati sia progetti in forma singola, sia di rete, che si avvalgono cioè della compartecipazione e collaborazione di più soggetti.

La presentazione delle domande e dei progetti dovrà avvenire esclusivamente per via telematica tramite l’applicativo web SIB@C. Per potere accedere è necessario essere accreditati al gestore delle identità SPID con livello L2.

La presentazione delle domande di contributo e dei progetti potrà avvenire dalle ore 10,00 di lunedì 8 marzo alle ore 16,00 di mercoledì 31 marzo 2021.

Il link per accedere alla piattaforma Sib@c è il seguente:

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIBAC

Per informazioni relative ai contenuti e chiarimenti inerenti l’Avviso è possibile scrivere a:

promocultura@regione.emilia-romagna.it

In fase di compilazione della domanda su piattaforma informatica, nel caso dovessero presentarsi difficoltà di tipo informatico è possibile contattare l’assistenza via mail: infosibac@regione.emilia-romagna.it