“Dedicato a Bergamo”, il concerto di Muti prima tappa della tournée italiana organizzata da Ravenna Festival

Non poteva che essere introdotto dalle note del celebre “Don Pasquale” di Donizetti l’annuncio dell’arrivo a Bergamo di Riccardo Muti e dell’orchestra Cherubini, gioiello della musica italiana nel mondo. Saranno loro a portare il vento di primavera a Bergamo con “Dedicato a Bergamo”, il concerto che BPER Banca dona alla città, prima tappa della tournée italiana organizzata da Ravenna Festival. Le ragioni e il programma dell’iniziativa sono state presentate durante la conferenza stampa, in streaming, di sabato 6 marzo, a cui hanno partecipato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Antonio De Rosa, sovrintendente di Ravenna Festival, Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Eugenio Tangerini e Stefano Rossetti di BPER Banca.

I giovani musicisti dell’orchestra Cherubini inaugureranno dalla città di Bergamo una tournée che passerà anche per Napoli e Palermo. “Il concerto che dirigerò con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini nel Teatro Donizetti di Bergamo è un dono che BPER Banca ha voluto dare alla città di Bergamo che tanto ha sofferto in questo periodo di drammatica e tragica pandemia”, spiega il Maestro Muti.

La tappa bergamasca verrà registrata al Teatro Donizetti il 10 marzo sarà in streaming gratuito sul sito bper.it alle ore 11 del 21 marzo e rimarrà disponibile per sessanta giorni, fino al 20 maggio. È stato infatti scelto il primo giorno di primavera per questo messaggio di rinascita che BPER Banca dedica alla città, un segno di attenzione e presenza – a un anno di distanza dal primo lockdown – per uno dei territori che hanno più sofferto. Proprio al Donizetti, nel 2016, Muti aveva celebrato cinquant’anni di carriera con la Sinfonia del Don Pasquale, “perché voglio lasciarvi tutti con il senso della speranza e del sorriso” aveva spiegato in quell’occasione.

Un desiderio che oggi sembra ancor più urgente e necessario: accanto a quella stessa Sinfonia, irrinunciabile omaggio al compositore bergamasco, il programma include l’imponente Eroica di Beethoven, solenne e commossa celebrazione degli ideali di eguaglianza, libertà e fraternità. Lo streaming sarà ospitato anche su ANSA.it, grazie alla partnership con l’agenzia nell’ambito del progetto “Ansa per la Cultura”, e su ravennafestival.live.