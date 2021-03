Il Ministro della cultura, Dario Franceschini, ha tenuto oggi 6 marzo una video conferenza stampa per la presentazione delle principali iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo scorso anno ogni 25 marzo dalla Presidenza del Consiglio. All’incontro dedicato agli eventi danteschi hanno partecipato il Presidente del Comitato per le celebrazioni, Carlo Ossola, la Segretaria Generale del Comitato, Maria Ida Gaeta, il Presidente delle Scuderie del Quirinale, Mario De Simoni, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, il Sindaco di Verona, Federico Sboarina e Silvia Calandrelli, Direttrice di Rai Cultura. Ha preso la parola anche il sottosegretario Lucia Borgonzoni.

Dario Franceschini ha ricordato la grandezza di Dante che “ci aiuta a sentirci comunità nazionale e ad avere fiducia in un momento così difficile per il nostro paese a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo” e rappresenta anche una speranza di potere uscire presto da questa situazione “a riveder le stelle, ad ascoltare la musica, ad andare al cinema e a teatro”. Insomma a vivere la cultura che rende la vita più piena.

Il ministro in apertura ha ricordato che il Dantedì – che si celebra il 25 marzo – è stato istituito l’anno scorso e durerà per sempre. Quest’anno sarà un giorno ricchissimo di iniziative in tutta Italia. In particolare è prevista la lettura di un canto della Divina Commedia da parte di Roberto Benigni al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiUno. È stato ricordato, fra l’altro, che anche René de Ceccatty – recente traduttore di Dante in francese – ha proposto di istituire il Dantedì anche in Francia.

Poi Franceschini ha citato i 100 eventi finanziati dal Comitato delle Celebrazioni in tutta Italia – per un investimento complessivo, ha ricordato poi Carlo Ossola, di 2,6 milioni di euro – mentre altri 400 eventi sono stati patrocinati. Carlo Ossola ha proposto che la Commedia diventi come il presepe: in ogni casa ce ne dovrebbe essere una copia e perciò una copia dell’opera di Dante dovrebbe essere donata a ogni bambino.

Maria Ida Gaeta ha illustrato le iniziative più significative in programma, che sono raccolte nel quadro che pubblichiamo qui sotto come immagine. Mentre gli eventi principali delle tre città dantesche – Ravenna, Firenze, Verona – sono stati illustrati dagli stessi sindaci: Michele de Pascale, Dario Nardella, Federico Sboarina.

Fra i grandi eventi internazionali una citazione particolare va riservata a quello di Dubai, nel Padiglione Italia dell’Expo universale nell’estate 2021: Dante Alighieri e la lezione dell’intercultura. Infatti, all’evento hanno collaborato la Biblioteca Classense e il Museo Dantesco di Ravenna con prestiti di edizioni antiche della Divina Commedia anche in arabo, oltre che di edizioni antiche del Corano e con altri cimeli legati alla presenza di Dante a Ravenna.

Dario Nardella Sindaco di Firenze ha parlato dei tanti eventi che la sua città organizza, non mancando di menzionare le collaborazioni con Ravenna sia sul versante della promozione turistica con i cammini di Dante, sia sul piano culturale con il concerto di Riccardo Muti che eseguirà la Dante Symphonie di Franz Listz a Firenze il 13 settembre a conclusione delle celebrazioni del settimo centenario (ricordiamo che lo stesso concerto si terra nelle tre città dantesche, il 12 a Ravenna, il 13 a Firenze e il 14 a Verona). Fra gli eventi fiorentini più significativi certamente c’è l’apertura del Museo della Lingua Italiana a Santa Maria Novella: il Sindaco Nardella spera di poter inaugurare il primo lotto entro il 2021.

Federico Sboarina Sindaco di Verona ha esordito ricordando che mentre nel 1921 Verona non compariva nell’ambito delle celebrazioni del 6° centenario, quest’anno giustamente alla città viene tributato il giusto riconoscimento come città dantesca al pari di Ravenna e Firenze. In particolare Boarina ha voluto citare la tappa del Giro d’Italia che unirà Ravenna e Verona il prossimo 21 maggio nel nome di Dante.

Michele de Pascale Sindaco di Ravenna si è collegato in videoconferenza da un luogo di grande valore simbolico: la tomba del poeta progettata da Camillo Morigia. Il Sindaco della città che ospita le spoglie di Dante ha voluto sottolineare che la cultura – di cui Dante è simbolo così alto – è molto importante, “un grande ristoro dell’anima”, perciò occorre farla vivere in tutte le sue forme, anche in questa fase difficile per la vita del paese: perché ora è un grande punto di riferimento spirituale, ma poi tornerà ad essere “anche una grande opportunità economica e turistica” come è giusto che sia, una volta superata la fase più acuta della pandemia.

Michele de Pascale ha poi sciorinato le numerose iniziative che Ravenna dedica a Dante a partire dall’inaugurazione della tomba restaurata nel settembre scorso con l’evento cui prese parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in apertura dell’anno dantesco. Ha ricordato con orgoglio che dal 13 settembre scorso davanti al sacello di Dante si celebra la lettura perpetua dei canti della Commedia, che durerà negli anni, per consegnare all’ottavo centenario cento anni di canti letti in quel luogo da tanti semplici cittadini di ogni età e da tante personalità, a testimonianza perenne dell’amore per il poeta e la sua poesia.

In occasione del Dantedì, il 25 marzo, a Ravenna ci sarà l’inaugurazione del nuovo Museo Dante nei Chiostri Francescani e parallelamente di Casa Dante, sempre a due passi dalla tomba. Poi de Pascale ha parlato dei due grandi eventi espositivi previsti nello spazio della Chiesa di San Romualdo (Le arti al tempo dell’esilio, con apertura in aprile) e al Mar (Dante epopea pop, con apertura a settembre), ha citato gli appuntamenti convegnistici e di studio organizzati dall’Alma Mater, il Ravenna Festival naturalmente dedicato a Dante, con tanti appuntamenti di grande rilievo a partire dalla rappresentazione del Paradiso di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari nell’ambito di Cantiere Dante. Infine, il Sindaco ha terminato ricordando che la conclusione ideale delle celebrazioni dantesche sarà affidata a un grande italiano di oggi, quello forse più conosciuto al mondo, il maestro Riccardo Muti.

Ultime due annotazioni: nell’ambito delle celebrazioni va citato il film su Dante che sarà realizzato da Pupi Avati e che sarà girato anche a Ravenna, mentre non si può tacere della mostra Inferno organizzata alle Scuderie del Quirinale (dal 5 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022) curata da Jean Clair. Ecco, senza togliere nulla alle mostre di Ravenna, Verona, Firenze, Forlì sarà questa la mostra più impressionante e imperdibile dedicata a Dante, con 180 capolavori dai più importanti musei del mondo. E metterà tutti d’accordo.

“Il Comitato per le celebrazioni ha fatto un lavoro straordinario, selezionando centinaia di iniziative per ricordare i settecento anni dalla morte di Dante. È un anno particolare e anche in questo momento Dante aiuta a sentirci comunità nazionale e insegna ad avere fiducia. Per quest’anno dovremo avere in mente l’ultimo verso dell’Inferno che deve essere di monito, di insegnamento e di speranza: ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’. Siamo tutti in attesa di riveder le stelle, ascoltare musica, vedere teatro, guardare cinema insieme nelle meravigliose piazze italiane”.

“Il Dantedì, istituito nel 2020, quest’anno è particolarmente importante perché coincide con il settecentenario dalla morte del Sommo Poeta. Per questo sono previste numerose manifestazioni in tutta Italia, con un fiorire di iniziative spontanee che è impossibile censire, e che si aggiungono a quelle selezionate dal Comitato nazionale Dante 2021 presieduto dal professore Carlo Ossola. Sono tantissime le iniziative previste da parte delle istituzioni culturali, del Ministero attraverso il suo patrimonio enorme di documentazione archivistica, bibliotecaria, iconografica. Nei prossimi mesi sarà un ricco calendario, sia per il Dantedì che per i 700 anni: il Comitato ha finanziato circa 100 iniziative e patrocinato circa 400 eventi e così hanno fatto le città. Il 25 marzo, giorno del Dantedì, ci sarà un evento simbolico: la lettura di un canto della Divina Commedia di Roberto Benigni al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica. La lettura sarà trasmessa in diretta Rai”.

