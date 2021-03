Nuova diretta del Gruppo Astrofili Faenza: si parlerà del Sistema Solare e della “Palestra della Scienza”

Continuano le dirette YouTube mensili organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza. Giovedì 11 marzo, alle ore 21, sarà presentata la Palestra della Scienza e si parlerà de “Il Sistema Solare alla Palestra della Scienza” con Gianpaolo Martelli e Bruno Casadio. A seguire Fabio Fabbri mostrerà con Stellarium il cielo del mese e i principali fenomeni astronomici

La Palestra della Scienza è un centro per la divulgazione scientifica con sede in Via Cavour 7 a Faenza. Al suo interno vengono organizzate attività didattiche rivolte a studenti e a persone di ogni età che vogliono “curiosare” nel vasto mondo della conoscenza scientifica

Sono presenti exhibit, esperimenti e “giochi scientifici” per spiegare e dimostrare fenomeni e concetti scientifici. È presente una sezione dedicata all’astronomia, che comprende una riproduzione in scala del Sistema Solare, di cui parleremo meglio nel corso della serata

La Palestra della Scienza, assieme al Comune di Faenza e ai membri del Tavolo della Scienza, sta organizzando la XXI Settimana Scientifica e Tecnologica Faentina, e presto nei siti di tutti i promotori ci sarà il programma dettagliato

Una delle prime iniziative che saranno in campo è il festival nazionale “Science On Stage Italia”, con insegnanti provenienti da tutta Italia, che proporranno progetti didattici innovativi nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). Si terrà a Faenza dal 16 al 18 aprile 2021, e per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Palestra della Scienza: www.palestradellascienza.it o www.science-on-stage.eu.

La diretta inizierà giovedì 11 marzo alle 21 e potrà essere seguita pubblicamente su YouTube all’indirizzo

youtube.com/astrofaenza/live.

Sarà disponibile una chat con cui si potranno fare domande e commenti durante la diretta. Successivamente alla diretta, il video potrà essere rivisto all’indirizzo: youtu.be/pbtDsewYivw.