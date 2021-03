Duci e paladini, una giostra che gira vorticosamente, scatole cinesi e giochi di potere, nel secondo romanzo di Alberto Cassani

Un giornalista, Victor Costa, in fuga con una chiavetta che contiene una misteriosa registrazione che potrebbe avere conseguenze nefaste per il Capo del Governo del Paese. Un gruppo di amici, che molto tempo prima ha condiviso con Costa un importante progetto culturale, che si mette sulle sue tracce insieme ad un improbabile trio di bodyguard in pensione. E poi agenti dei servizi segreti, killer senza scrupoli, politici corrotti e trame oscure tessute all’interno degli uffici dei palazzi del potere.

Al di là dei colpi di scena (ci scappa pure il morto, anzi i morti), degli inseguimenti mirabolanti e delle location suggestive, “Una giostra di duci e paladini”, seconda opera di Alberto Cassani, uscita qualche settimana fa per Baldini + Castoldi, è soprattutto un romanzo sull’amicizia per questo è dedicato ad un amico, l’ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci scomparso un anno fa.

Un bel romanzo denso e complesso, costruito con il meccanismo delle scatole cinesi che scorre velocemente per quasi trecentocinquanta pagine verso un doppio finale. Un romanzo scritto per lo più in terza persona tranne che nelle ultime trenta pagine, redatto con uno stile sicuro che sostiene bene il ritmo frenetico della storia, che evoca le atmosfere di “Intrigo internazionale” di Alfred Hitchcock o di “Frantic” di Roman Polanski (quest’ultimo compare come “cammeo” in un ricordo parigino di uno dei protagonisti).

“Una giostra di duci e paladini” inizia nella stanza anonima e un po’ triste della casa di riposo di una cittadina di provincia. Fra queste quattro mura vive Amleto Coen che di primavere ne ha già viste ottantaquattro. “Eppure nonostante gli acciacchi e il peso degli anni, la vita gli pulsa ancora dentro e ogni tanto… si sorprende ad agognare nuove esperienze”. In attesa “di un’avventura finale che segni come una rivelazione estrema il compimento di tutta un’esistenza” gli fanno compagnia i ricordi e la rilettura dei classici. E quando non legge prova a scrivere: storie di vita vissuta, riflessioni, racconti di fantasia.

Amleto si è sempre occupato da una posizione di potere della vita culturale cittadina e sta scrivendo una storia vecchia di vent’anni fa: il progetto della Città del Teatro che ha condiviso con un gruppo affiatato di amici. Già, La Città del Teatro. Per chi conosce Alberto Cassani, per lungo tempo Assessore comunale alla Cultura della sua città, non sarà difficile notare una forte somiglianza con il progetto di candidatura di Ravenna Capitale europea della Cultura. Questo libro però, assicura, è opera di fantasia. “Qualsiasi riferimento a persone, fatti e luoghi reali ha soltanto lo scopo di conferire veridicità alla narrazione, ed è quindi utilizzato in modo fittizio”.

Di certo il racconto della Città del Teatro è un espediente narrativo per spiegare dove tutto è cominciato. È all’interno di questo progetto infatti che nasce e si consolida il rapporto fra i principali protagonisti: Victor, il fuggitivo, Amleto che abbiamo appena conosciuto, Walter, Melissa e Ruben, che conosceremo fra poco. E sempre all’interno di questo romanzo nel romanzo, troviamo personaggi che ritroveremo nella storia principale e dinamiche che si riproporranno fintanto che alla fine il cerchio si chiude.

Lasciamo Amleto Coen che sta uscendo per il suo appuntamento mattutino con il caffè e la lettura dei giornali al bar ed entriamo nella casa di Walter Savini, docente di Storia del Teatro all’Università. È sabato mattina, è solo con i suoi libri a gustarsi la quiete casalinga. Sta leggendo Il Misantropo quando squilla il cellulare e come accade spesso nella vita, l’inaspettato irrompe in una situazione di tranquillità apparente, scompaginando le carte del destino.

La voce di Carla, l’ex moglie di Victor Costa è venata d’ansia: doveva incontrare l’ex marito per consegnargli dei documenti ma lui non si è fatto vivo e il suo telefono risulta staccato. Walter prende sul serio la sua preoccupazione e decide di rivolgersi a Coen e di rintracciare gli altri due ex compagni di viaggio: Melissa che lavora allo staff interni del Parlamento europeo e Ruben emigrato in un’isoletta dei Caraibi. Ed eccola servita su un piatto d’argento quell’“avventura finale” alla quale Amleto Coen sembra agognare.

Il palcoscenico di “Una giostra di duci e paladini” comincia a diventare pagina dopo pagina sempre più affollato, con cambi di scena frequenti e repentini. Dalla città di provincia la storia si sposta a Milano, poi a Parigi, a Bangkok, a Roma per poi tornare dove tutto è cominciato per un finale, anzi per un doppio finale che per ovvi motivi non riveliamo.

I personaggi. Sono davvero tanti. Decine. Personaggi principali, comprimari e semplici comparse. Buoni e cattivi. Idealisti e cinici. Vittime predestinate e politici corrotti. Duci e paladini, appunto tutti in sella ai cavalli di una giostra che gira vorticosamente tanto da sembrare impazzita.

Personaggi che Cassani spesso tratteggia con poche pennellate, fermando l’istante, come in una fotografia. È il caso di Victor che compare una delle prime volte davanti ai nostri occhi con in testa un borsalino nero e con l’ombrello a tre quarti “per proteggere il volto dalla pioggia e dagli sguardi indiscreti”.

O del Capo del Governo, figura sinistra che aleggia su tutto il libro, uomo senza scrupoli, che non si ferma davanti a niente. Lui è il ghigno nello specchio della toilette di Palazzo Chigi mentre pronuncia un lungo monologo sul prezzo del potere. Cassani gioca con i nomi di alcuni: dall’ossimoro Furio Tranquilli al ministro Bellosguardo. E con altri personaggi si diverte proprio. Come nel caso del trio Palmiri (Palmiro Primo, Palmiro Secondo, Palmiro Terzo), ex componenti del mitico servizio d’ordine del Pci, di fatto da un po’ di tempo ormai in pensione ma tutt’altro che in disarmo. Par di vederli mentre scendono dalla Fiat Multipla di uno sgargiante blu di Prussia, parcheggiata nel cortile della “Casa di Betlemme” dove Amleto Coen li ha per così dire chiamati a rapporto.

Al contrario del nome identico, omaggio dei loro padri al Migliore per antonomasia, “sul piano fisico… rappresentavano un assortimento piuttosto vario. Da giovani assomigliavano al magico trio juventino Boniperti-Charles-Sivori e non a caso erano stati proprio quei tre calciatori i loro idoli dell’infanzia e della prima giovinezza. Palmiro Primo era cresciuto biondiccio e di media altezza come Boniperti, Palmiro Secondo era un gigante, grande e grosso come Charles, mentre Palmiro Terzo era un morettino, basso e magrolino, esattamente come Sivori”. Il trio Palmiri accompagnerà Amleto, Walter, Melissa e Ruben nell’avventurosa ricerca dell’amico scomparso, togliendoli spesso dai guai.

Ma i personaggi come si diceva, sono decine: impossibile entrare nelle storie di ciascuno senza spoilerare. Fatto sta che il romanzo nelle battute finali dopo avere girato mezzo mondo torna nella città di provincia, che Cassani non nomina mai ma che sempre per quell’esigenza di veridicità di cui sopra ricorda molto, ma molto da vicino, la sua città, Ravenna. Amleto viene invitato dal giovane sindaco a teatro, per l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate al più grande Poeta di tutti i tempi, e qui accade che…

Se volete saperne di più sul finale, non resta che leggere il libro. L’unica cosa che possiamo rivelare è che tutto non è come sembra.