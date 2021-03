La ravennate Paola Baldini in concorso per il David di Donatello, come attrice non protagonista de “Il caso Pantani”

Tutta Ravenna tifa per Paola Baldini. L’attrice ravennate è in concorso per il David di Donatello, nella categoria “attrice non protagonista” nel film “Il caso Pantani”, opera prima di Domenico Ciolfi.

“Al momento sono solo in concorso per la candidatura al David di Donatello, poi saranno selezionati i candidati e all’interno di questa rosa più ristretta sarà votato il vincitore – spiega la Baldini -. E’ quindi solo un primo passo ma è inutile negare che si tratti di una piccola grande soddisfazione”.

“Non avevo mai lavorato per il cinema, bensì sempre e solo per il teatro, quindi ho affrontato questo lavoro con un po’ di timore – racconta -. Soprattuto perchè il ruolo che dovevo interpretare era quello della mamma di Pantani, la signora Tonina, un personaggio vero, una madre che ha vissuto una drammatica tragedia”.

“Mi sentivo investita di una grande responsabilità – prosegue l’attrice – e non potrò mai dimenticare l’abbraccio con la signora Tonina, il giorno della Prima del film al cinema. E’ stata la mia più grande soddisfazione. Il suo era il giudizio a cui tenevo di più”.

“Ora vediamo come proseguirà questa nuova avventura. Essere in concorso con questo ruolo, mi riempie il cuore di gioia”.

Paola Baldini si è diploma alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Piccolo Teatro di Milano, oggi Paolo Grassi, dove ha studiato con registi di fama internazionale come M. Castri, T. Salmon, M. Martone, J. Tuhr, G. Solari, G. Marini.

È stata più volte segnalata come migliore attrice al premio UBU. Per diversi anni ha lavorato al CRT Centro di Ricerca per il Teatro di Milano e al teatro Arena del Sole di Bologna. Ha collaborato con Rai 3 e Rai 2 a diverse trasmissioni radiofoniche, tra le quali ricordiamo “Storyville” e “Razione Kappa”. Dà voce a diversi personaggi per “Le Grandi Fiabe “edite dal Corriere della Sera.

Ha lavorato come esperta teatrale all’interno di alcuni progetti promossi da “Nati per Leggere “e sempre come esperta teatrale collabora attualmente con diverse scuole di Ravenna.

Oltre ad insegnare recitazione presso “L’Accademia del Musical” di Ravenna diretta da Laura Ruocco, con la quale firma le regie degli spettacoli di fine anno, tiene corsi di teatro per adulti a Marina di Ravenna.

Collabora con Donato D’Antonio, chitarrista di fama internazionale. Tra alcuni dei loro spettacoli ricordiamo “Platero“ (Ravenna Festival) e “Stella della sera” ed insieme a Silvia Savorelli scrive, dirige e interpreta “Vietato esistere”.

Per l’Istituto Comprensivo del Mare dirige sempre insieme a Silvia Savorelli “Ninna nanna della guerra” spettacolo a conclusione del laboratorio teatrale con i ragazzi della scuola.

Nel film “Il caso Pantani” interpreta il ruolo di Tonina, la mamma di Marco Pantani.

Il Caso Pantani

Il caso Pantani, film diretto da Domenico Ciolfi, racconta gli ultimi cinque anni della vita del ciclista romagnolo, in particolare dal 5 giugno 1999, quando è stato sospeso dalle gare, al 14 febbraio 2004, giorno della sua morte. La sua prematura scomparsa in circostanze poco chiare, che hanno aperto diverse inchieste giudiziarie, è stata uno shock per il mondo del ciclismo, che nel giorno di San Valentino perdeva il suo Pirata.

Il film è un omaggio a questo eroe sportivo italiano, ricordandolo come un giovane che in sella sulla sua bici ha raggiunto diversi traguardi, ma è stato sconfitto in una partita fatale.

Regia: Domenico Ciolfi

Attori:Marco Palvetti, Francesco Pannofino, Emanuela Rossi, Fabrizio Rongione, Libero De Rienzo, Gianfelice Imparato, Brenno Placido, Giobbe Covatta, Domenico Centamore, Marco Boriero, Alessandro Lui, Michele Abbondanza

Sceneggiatura:Domenico Ciolfi

Fotografia:Agostino Castiglioni

Produzione: Mr.Arkadin Film con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission