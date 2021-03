Le foto di Paola De Pietri raccontano le mutazioni del paesaggio agrario dell’Emilia-Romagna

Ansa E-R riporta di una interessante iniziativa che ripercorre la storia delle mutazioni inerenti il paesaggio agrario della Regione Emilia-Romagna. Oltre 200 foto, spesso in bianco e nero, che racconta come sono cambiati gli spazi di lavoro, dei corsi d’acqua e stradali in Regione.

Il volume che raccoglie le opere di Paola De Pietri, fotografa sin dagli anni ’90, si intitola “Da inverno a inverno. Immagini attraverso le campagne dell’Emilia-Romagna 2019-2020”, commissionato dal Servizio Patrimonio culturale della Regione. La pubblicazione viene presentata domani, 14 marzo, sul portale del Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, istituita dal Mibact il 14 marzo per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sui temi a essa legati.

Il volume rappresenta un anno di lavoro dell’autrice, da inverno a inverno appunto, in un’interpretazione contemporanea del tema della campagna, dove l’uomo non è mai presente ma è continuamente evocato da elementi con cui ha modificato l’ambiente: pali elettrici, segnali stradali, casolari, allevamenti. Edito da Marsilio, il volume è stato curato da Silvia Ferrari. Una selezione di 60 opere, tra le più significative del progetto, entra a far parte del patrimonio della Fototeca regionale che ha sede alla ‘Biblioteca Guglielmi’.