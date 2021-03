Ravenna. Transmissions Waves chiude con una giornata tutta al femminile

Con una giornata completamente al femminile si chiude domenica 14 marzo l’edizione “zero” di Transmissions Waves, uno spin-off di Transmissions Festival dedicato alle più innovative espressioni sonore contemporanee, con live streaming, dj set e spettacoli con band e performer da tutto il mondo online tra la piattaforma Dice.fm e Radio Raheem, il tutto realizzato da Associazione Culturale Bronson in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

La terza e ultima giornata di Transmissions Waves si apre come di consueto alle 13 su Radio Raheem con il dj set della musicista e performer cinese Pan Daijing, tra le giovani protagoniste della contemporary art più apprezzate a livello globale. Alle 21 poi il primo live streaming su Dice.fm con la giovanissima musicista e sound designer italo/berlinese Marta De Pascalis, che presenta il suo nuovo album Sonus Ruinae, uscito a settembre per la Morphine Records del libanese Rabih Beaini; poi, alle 22, la chiusura del festival è affidata alla newyorchese Devi Mambouka, in arte Masma Dream World, l’“esploratrice musicale del regno delle ombre”, come l’ha definita la stampa musicale. Play at Night, suo album di debutto, è una summa degli apprendimenti passati e delle esperienze presenti, tra cui il trasferimento dall’Africa al Bronx a dodici anni.

Gli eventi live saranno in straeming attraverso la piattaforma digitale Dice.fm con la formula “Up to you” (in pratica una sorta di offerta libera).

domenica 14

13.00 Radio Raheem X Transmissions Pan Daijing Dj set (CN)

21.00 Marta de Pascalis (IT)

22.00 Masma Dream World (US)

PAN DAIJING

Pan Daijing è un’artista, musicista e compositrice di Guiyang, Cina, e ora di stanza a Berlino. Il suo approccio grezzo nella composizione e nella performance produce il sound necessario per raccontare le sue storie in diverse forme: performance, installazioni, film, danza, poesia. L’incrociarsi della sua poetica con le sue performance veicolano la potenza e la vulnerabilità necessarie a esplorare gli stati psicologici, spesso utilizzando l’improvvisazione, lo spazio scenico e un forte legame con gli spettatori.

MARTA DE PASCALIS

Marta De Pascalis è una musicista e sound-designer italiana con base a Berlino. I suoi lavori solisti sono composti da synth analogici e tape loop, fino ad arrivare a regolari e ripetitivi pattern. Marta crea fitti collage di cocci melodici e ruggenti bassi, synth minimali ipnotici che si dissolvono nel nulla entropico. Per le sue composizioni utilizza un sistema tape-loop sul quale improvvisa, creando schemi ripetitivi e un senso di distanza catartica. Ha condiviso il palco con The Necks, Demdike Stare, William Basinski, Jerusalem In My Heart e ha collaborato con Carlos Casas.

MASMA DREAM WORLD

L’evoluzione di Devi Mambouka nel diventare un’artista multidisciplinare è radicata nel suo passato che informa il suo presente e futuro. Nascere da un ambasciatore del Gabon e una madre di Singapore la rende una figlia del mondo che ha imparato ad attingere alla sua magia interiore per superare traumi, abusi e dipendenze. Il canto è il rifugio che Devi conosce da quando aveva sei anni, con la natura come primo pubblico che la incoraggia a cantare dal profondo. Il brusco trasferimento nel Bronx a 12 anni ha prodotto sfide più intense, ma la musica è sempre stata il suo balsamo e la sua via di fuga. Le sue influenze sono stati artisti del calibro di Amel Larrieux, Mariah Carey, Toni Braxton e Zap Mama, fino ad arrivare ad immergersi nella world music. “Masma Dream World” non è solo un progetto per il subconscio, ma serve anche come un richiamo per coloro che sono veramente pronti al cambiamento, coloro che desiderano un nuovo mondo. L’orecchio catturerà i paesaggi sonori registrati da Devi durante i suoi viaggi nei rispettivi paesi d’origine, spazi che hanno ulteriormente risvegliato la sua connessione con le frequenze. Questo spazio è un’ottima opportunità per risvegliare la propria fonte di energia interiore.

I biglietti per Transmissions Waves possono essere prenotati in modalità UP TO YOU su Dice.fm: una volta effettuato l’acquisto, lo spettatore riceverà via mail il link per seguire il live, che resterà valido 48h dalla prima messa in onda (in modo da permettere l’eventuale visione in differita dello show).