Ravenna. Domenica 14 marzo prosegue la serie in tv Mama’S Room del Mama’s Club

Continuano gli appuntamenti del Mama’s Club. Domenica 14 marzo, alle 18, I Concerti del Sabato: Riccardo Zoffoli, Massimo Pirini, Domenico Bressan presentano una selezione di Live girati al Mama’s forniti dal socio Primo Bandini. Una selezione di concerti dal vivo a partire dal 2009 che rappresentano la varietà di strumenti e musiche da tutto il mondo ricche di sonorità straordinarie che il Club ha proposto fin dalla sua nascita nel 1993. Infine la presentazione di immagini scattate nelle serate dei concerti.

Ecco le modalità per accedere alla radiotv Ravenna: tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/RSERADIOWEB/ oppure https://rseradioweb.com/ cliccando il pulsante con scritto ON AIR in basso nella pagina.