Il regista e drammaturgo Marco Martinelli protagonista di 100 voci del Teatro dell’Orsa

«L’Altro è la radice di tutto. Del nostro lavoro, della nostra vita, della nostra visione del mondo»: Marco Martinelli, regista e drammaturgo del Teatro delle Albe di Ravenna, introduce l’attitudine plurale che muove il lavoro della Compagnia di cui è co-fondatore, un sentire in piena sintonia con quello del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia che in questi mesi sta realizzando il progetto ARSAN Arte Resistente Sostenibile Aperta Necessaria.

È in questo contesto che mercoledì 17 marzo alle 21 converserà con Monica Morini in diretta streaming sulle pagine Facebook della Casa delle Storie di Reggio Emilia e del Teatro dell’Orsa nonché sul canale Youtube della Compagnia, nell’ambito del ciclo di dialoghi 100 voci – Radici di futuro.

«Non c’è separazione tra arte e vita» continua Marco Martinelli, ravennate di adozione ma originario di Reggio Emilia «L’altro per me è Ermanna. L’altro sono Luigi e Marcella, i compagni con cui abbiamo fondato la Compagnia, l’altro sono tutti gli adolescenti che abbiamo incontrato nella non-scuola, l’altro sono quelli tra loro che dopo la non-scuola sono cresciuti a bottega con noi, che avevano quattordici anni quando li abbiamo conosciuti e oggi sono uomini e donne maturi, l’altro sono le migliaia di persone con cui abbiamo lavorato, e in questo numero metto con rilievo gli spettatori perché lo si crea insieme, il teatro, l’altro è il prossimo invisibile, invisibile perché non mi è prossimo, mi è lontano, eppure mi è prossimo anche se vive dall’altra parte del mondo. È una spirale infinita. Non ci è mai bastato l’io, abbiamo sempre avuto bisogno di questo specchio possente che ci aiutasse a leggerci».

Marco Martinelli, autore, drammaturgo e regista, è fondatore del Teatro delle Albe (1983). Ha firmato oltre cinquanta regie, suoi testi sono tradotti, pubblicati e messi in scena in dieci lingue e selezionati da Fabulamundi e IPP Italian & American. Ha ricevuto riconoscimenti tra i quali sette Premi Ubu, Premio Hystrio, Golden Laurel. Martinelli è fondatore della non-scuola, pratica teatral-pedagogica con gli adolescenti diventata punto di riferimento in Italia e in diverse parti del mondo.

Pagina Facebook della Casa delle Storie: https://www.facebook.com/casadellestorie.orsa

Pagina Facebook del Teatro dell’Orsa: https://www.facebook.com/teatrodellorsa

Canale Youtube del Teatro dell’Orsa: https://www.youtube.com/channel/UCHVdP6vIhiRgF8k4V0C_ZRQ

Il progetto Arsan a cura del Teatro dell’Orsa è realizzato con il contributo del Comune di Reggio Emilia. Si inserisce nell’ambito del programma di attività promosse dalle città di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e dalla Regione Emilia-Romagna in occasione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.