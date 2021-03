Biblioteca di Cervia, appuntamento online con la musica insieme a Pierre Bonaretti e Michele Casadio

La Biblioteca di Cervia organizza giovedì 18 marzo alle 17.30 un incontro dal titolo “Vedere la Musica. Viaggio tra musicisti e strumenti nella Storia dell’Arte“, con Pierre Bonaretti, storico dell’arte, e Michele Casadio, presidente della consulta musicale di Lecco.

Un racconto a tratti fiabesco, che incrocerà aneddoti e storie celate dietro a opere poco conosciute o dalle impervie collocazioni. Si uscirà completamente dallo sguardo prevedibile della musica come soggetto rappresentato per tecnicismo, piacere ottico o virtuosismo compositivo, per approdare in un modo fatto di sguardi pittorici discreti, timidi, talvolta veicolati da forti motivazioni.

Le opere descritte verranno presentate attraverso frasi narrative leggere, senza incorrere nel pericolo di sembrare matematici dell’arte. Alla lettura dei dipinti e degli affreschi scelti si intervalleranno citazioni e pensieri di critici, letterati, storici dall’animo sincero ed appassionato.

Michele Casadio

Didatta dell’arte, autore di testi musicali e content creator, è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Ha lavorato nel mondo del teatro musicale e nel rapporto arte-musica-natura sia come autore che come direttore artistico di eventi di genere. È Presidente della Consulta Musicale della Città di Lecco ed ha all’attivo numerose pubblicazioni di recensioni di carattere culturale. Per la Casa Editrice Carrara di Bergamo ha pubblicato “Continuiamo a scrivere. Decade di canti per cori curiosi”.

Pierre Bonaretti

Laureato con Lode in Comunicazione e Didattica dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Specializzando in Storia dell’Arte presso l’Ateneo di Urbino. Collabora con vari enti territoriali, in ambito pubblico e privato, nella divulgazione del patrimonio storico-artistico e nella realizzazione di incontri culturali legati all’Arte.

L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca di Cervia.

Per informazioni: 0544-979384, biblioteca@comunecervia.it