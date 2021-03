“Quando è Dante a dare i numeri”, installazione di Rosetta Berardi nella Cappella di Palazzo Baronio a Ravenna dal 22 al 28 marzo

Nel vasto programma di eventi promossi nel contesto delle Celebrazioni per Dante Alighieri, nei 700 anni dalla morte, Maison Random presenta l’installazione di Rosetta Berardi, “Quando è Dante a dare i numeri”, curata da Silvia Bettoli e organizzata appunto da Maison Random (per ora la visita è solo virtuale viste le disposizioni anti-Covid). La numerologia dantesca è la chiave più interessante e idonea, che l’artista ha preso in considerazione da esplorare e per realizzare il progetto, che verrà allestito in site specific, nella Cappella di Palazzo Baronio a Ravenna, a 100 metri dalla tomba di Dante, dal 22 al 28 marzo. Rosetta Berardi ha realizzato oltre 300 tavole calligrafiche, che riportano i numeri che ricorrono più volte nella Divina Commedia. L’artista dedica una scheda per ogni numero che prende in considerazione e la trascrive, come un mantra, accostando le parole a un motivo perpetuo.

“Ho sempre amato scrivere con la penna stilografica, ma ormai non si scrive più a mano, sono rari quelli che ancora lo fanno. Mi è presa così una gran voglia di scrivere, come si faceva in passato, di usare le stilografiche, di respirare l’odore dell’inchiostro, di sentire la morbidezza del pennino che scorre sul foglio” dice la Berardi.

Nei prossimi mesi, sempre nel quadro delle celebrazioni dantesche, Maison Random realizzerà una serie di installazioni, una partecipazione ad una Biennale dell’arte, e il punto focale, sarà un evento con la partecipazione di Grandi Maestri italiani, un’opera che trascenderà il tempo, dove si combineranno le varie discipline e le idee.

Maison Random è una istituzione privata per l’arte contemporanea, Palazzo Baronio è molto più che uno Spazio per l’arte, è anche “un private Club per sperimentare nuovi modi di relazionarsi all’arte, dove sono accolti ospiti provenienti da tutto il mondo”. Il Palazzo è uno dei più imponenti di Ravenna, costruito nel ‘700, prima dimora di nobili famiglie, poi Circolo Cittadino per oltre 100 anni, ora sede di Maison Random (www.maisonrandom.org).

Rosetta Berardi è nata in Sicilia. Vive e lavora a Ravenna dove si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti e si laurea a Bologna in Storia dell’Arte Contemporanea (DAMS). Da anni opera nel campo dell’arte e dell’editoria. Il suo percorso artistico, iniziato alla fine degli anni ’70 con un linguaggio pittorico, si sviluppa per fasi con una ricerca tesa al piacere dell’uso dei materiali. È sempre stata sensibile al fascino della contaminazione: un percorso libero di interrogarsi apertamente su pittura, installazione, fotografia (www.rosettaberardi.it).

ROSETTA BERARDI: “Quando è Dante a dare i numeri”

Promotore: Maison Random

A cura di: Silvia Bettoli

Data: 22 – 28 marzo 2021

Orario: 11:00 – 17:00

Preview ONLINE il 25 marzo – 12:00 ( @rosettaberardi / @maison_random )

Luogo: Cappella di Palazzo Baronio

Indirizzo: Via Raul Gardini 16 a Ravenna

Per online tour su prenotazione e info: contact@maisonrandom.org