I burattini di Massimiliano Venturi in streaming per la giornata mondiale della marionetta

Domenica 21 marzo si celebra come ogni anno la giornata mondiale della marionetta. Lo stop forzato alle attività di spettacolo dal vivo con pubblico in presenza non è riuscito a fermare le gesta degli eroi dalla testa di legno, che sono pronti infatti ad invitare il pubblico a vederli in azione sul boccascena del teatrino. Nell’ambito della rassegna Junior! Pomeriggi a Teatro, è infatti in programma lo spettacolo Sganapino apprendista contadino; un lavoro proposto dai burattini di Massimiliano Venturi, che va in scena il 21 marzo dalle ore 16:30 sul palco del Teatro De Micheli di Copparo, e sarà trasmesso gratuitamente in streaming.

L’antica tradizione del teatro dei burattini rivive così sul web grazie all’appassionata professionalità di Massimiliano Venturi, che formatosi con i più grandi maestri del settore e perfezionatosi all’Accademia di Stato di Varsavia, ha alle spalle un ricco palmares di presenze e riconoscimenti, con oltre 800 spettacoli presentati tra Italia ed Europa dell’Est.

Il canovaccio vedrà in scena uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico emiliano romagnolo e nazionale: pavido ed ingenuo come vuole la tradizione, Sganapino decide di interpretare le new economy a modo suo, ritornando alla terra e ai mestieri di una volta.

Ne scaturità un susseguirsi di intrecci, di risate e lazzi, durante i quali i protagonisti saranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone però sempre vincitori, grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiranno agli avversari.

Uno spettacolo recitato all’improvviso alla vera maniera dei comici dell’arte, diverso ad ogni rappresentazione e ricco di imprevisti, buffi fraintendimenti ed incontri inaspettati.

Lo spettacolo sarà trasmesso sul canale youtube di Massimiliano Venturi: il link diretto per assistere gratuitamente a questo ed agli eventi successivi sarà disponibile sul sito www.burattini.info.

La rassegna Junior! inviterà poi il pubblico a seguire l’ultimo appuntamento, in programma domenica 28 marzo dal Teatro Barattoni di Ostellato, dove la compagnia aretina NATa Teatro presenterà Il soldatino di stagno.

La rassegna è realizzata da Bialystok Produzioni per i Comuni di Comacchio, Copparo e Ostellato, con il contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto Burattini alla Riscossa – per un teatro popolare del Delta del Po (direzione artistica Massimiliano Venturi), in collaborazione con ItaliaFestival.tv, ass. Il Ragno d’Oro e ATF / AGIS.

Gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. Per scoprire il programma completo e restare aggiornati sui prossimi eventi è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info.

Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.