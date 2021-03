Una Società per Relazioni Ravenna: presentazione on line di “La spirale del tempo-storia vivente dentro di noi”

Non sono ancora conclusi gli appuntamenti on line promossi dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna e organizzate da associazioni, gruppi femminili e altre realtà cittadine in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna.

Il prossimo appuntamento è per domani, venerdì 19 marzo alle 17.30 sulla pagina facebook di “Una società per relazioni” nella quale sarà trasmessa “La spirale del tempo-storia vivente dentro di noi” titolo dell’omonimo libro, la cui presentazione on line sarà a cura delle autrici Marirì Martinengo e Laura Minguzzi. L’iniziativa è realizzata dalla Casa delle Donne Ravenna.