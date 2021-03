Faenza. Le iniziative dantesche per l’inaugurazione online della mostra su Dante e la scienza a Casa Bendandi

Questo sabato – 20 marzo 2021 – all’interno delle iniziative legate all’anniversario dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, troviamo l’inaugurazione della mostra “La Divina Commedia: Dante e la scienza” alla Casa Museo Raffaele Bendandi, alle ore 18 sui social dell’associazione La Bendandiana. La scienza, nell’opera del Sommo Poeta, ha un ruolo tutt’altro che marginale: ricorre dall’inizio alla fine tutte le volte che Dante osserva il cielo, i fenomeni naturali e le loro conseguenze.

Dante appare non solo curioso, ma profondo conoscitore della scienza medievale, passando dalla matematica alla geografia, dalla fisica all’astronomia. I riferimenti alle scienze naturali dimostrano che Dante era un entusiasta contemplatore delle meraviglie della natura e la mostra a Casa Bendandi mette in luce proprio la curiosità e la ricerca del perché di Dante in ogni manifestazione naturale. La mostra sarà visitabile in compatibilità con le misure anti-Covid-19. Per maggiori informazioni: tel. 338 818 8688.

Sempre sabato alle 20.30, sulla pagina Facebook del Rione Rosso, sarà possibile assistere in diretta streaming anche alla videoconferenza “Da San Nevolone a Dante Alighieri / Otto secoli di storia e di cammini”, che vede la partecipazione dello storico Mattia Randi, di vari esponenti dell’associazione Il Cammino di Dante e la moderazione del giornalista Claudio Ossani e della medievalista Martina Fabbri Nuccitelli.