Radio Flyweb riaccende i riflettori sui lavoratori della cultura e dello spettacolo

Sabato 20 marzo, dalle ore 17 alle 18, in diretta radio (www.radioflyweb.it) e video (pagina facebook Radio Flyweb) il primo dei quattro appuntamenti che Radio Flyweb e Cisl Emilia Romagna dedicano al difficilissimo momento che stanno attraversando i lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo.

Buona notte ai suonatori? Questo il titolo dell’intero programma che si svolgerà in quattro sabati e che vedrà come protagonisti i musicisti (20 marzo); gli attori di teatro e cinema (27 marzo); le maestranze: tecnici, fonici, maschere teatri, label, agenzie e studi di registrazione (3 aprile) e i dj professionisti (10 aprile).

Gli appuntamenti, che saranno realizzati nella quasi totalità attraverso collegamenti video, e comunque sempre nell’assoluto rispetto delle indicazioni antiCovid e delle norme di sicurezza, avranno la regia presso la Lombardi Amplificazioni, storica azienda di Castrocaro (FC) che da oltre 60 anni produce e fornisce soluzioni audio di qualità apprezzate in tutto il mondo.

Il primo incontro, così come gli altri tre, sarà condotto da Teo Cimatti, paroliere di fama nazionale e storico direttore artistico di Radio Flyweb, e vedrà come ospiti i Coco Manhattan Trio (in diretta live da Castrocaro) e in streaming i Ridillo, il Lovesick duo, il cantautore Riccardo Cesari, Federica Bacchi (presidente associazione Moderna) e Antonella Amerini (segretaria generale Fistel Cisl ER).

Con la possibilità di interagire con i partecipanti, commentare e fare domande attraverso il numero whatsapp della radio 349 069 4239.

“Il nostro intento, così come abbiamo fatto per altre iniziative congiunte dedicate ai giovani e alle altre categorie del lavoro nell’era Covid, ha il preciso scopo di chiedere la giusta attenzione e il doveroso rispetto per il mondo della cultura, dello spettacolo e per tutti coloro che ci lavorano”, ha sottolineato Filippo Pieri, segretario generale Cisl ER. “Una difficoltà – ha concluso Vito Di Stasi, direttore responsabile della web radio targata Cisl Emilia Romagna – che tocchiamo con mano e di cui raccogliamo testimonianze dirette ogni giorno, visto che una cospicua parte di coloro che curano le nostre rubriche sono parte integrante di quei settori”.